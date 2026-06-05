Mundial 2026: así sería el show de drones en la inauguración de México vs. Sudáfrica

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y la expectativa crece alrededor del partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para disputarse en el renovado Estadio Ciudad de México. Más allá del futbol, la FIFA trabaja en una ceremonia que promete convertirse en uno de los espectáculos más ambiciosos en la historia de las Copas del Mundo.

En los últimos días comenzaron a circular en redes sociales diversos videos que muestran pruebas con drones luminosos sobre las inmediaciones del inmueble mundialista. Las imágenes han generado especulación entre los aficionados, quienes anticipan una puesta en escena tecnológica que acompañe el arranque oficial del torneo.

De acuerdo con los reportes, el posible espectáculo incluiría figuras relacionadas con la FIFA, la Copa del Mundo, las banderas de México, Estados Unidos y Canadá, así como algunos elementos representativos de las tres naciones anfitrionas. Aunque el organismo no ha confirmado los detalles, las pruebas han despertado gran expectativa.

La ceremonia también contará con una importante presencia musical. Recientemente se confirmó que Shakira formará parte de las actividades previas al encuentro inaugural, sumándose a una cartelera internacional que busca convertir la apertura del torneo en una celebración global del deporte, la cultura y el entretenimiento.

🚨🇲🇽 La FIFA realizó ensayos durante toda la madrugada con los drones temáticos que se utilizarán en los partidos nocturnos del Mundial.



Se ven realmente espectaculares. 😍 pic.twitter.com/2bojX06YNK — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 5, 2026

Sin embargo, existe una interrogante que ha llamado la atención de los seguidores. El duelo entre México y Sudáfrica está programado para disputarse a las 13:00 horas, por lo que la luz natural podría dificultar la apreciación de un espectáculo de drones similar al que suele realizarse durante eventos nocturnos.

Ante esta situación, no se descarta que la FIFA adapte la tecnología para que sea visible durante el día o que algunas de estas exhibiciones estén reservadas para encuentros que se disputen en horario nocturno. La organización mantiene bajo reserva varios aspectos de la producción que acompañará el inicio de la justa mundialista.

Además de la ceremonia que se celebrará en la capital mexicana, la FIFA confirmó que también habrá eventos inaugurales especiales en las sedes de Estados Unidos y Canadá, reforzando el carácter histórico de una Copa del Mundo organizada por tres países por primera vez.

A menos de una semana del arranque del torneo, todo apunta a que el Mundial 2026 ofrecerá una combinación de futbol, innovación tecnológica y entretenimiento que buscará sorprender a millones de aficionados alrededor del planeta desde el primer minuto de competencia.