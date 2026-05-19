Brasil anuncia lista para el Mundial 2026 con Neymar, Vinicius y Endrick

La selección de Brasil ya definió a los futbolistas que disputarán la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, en una convocatoria encabezada por Neymar Jr., quien finalmente logró recuperarse físicamente y estará presente en el torneo más importante del futbol internacional.

El técnico italiano Carlo Ancelotti dio a conocer la lista oficial de 26 jugadores durante un evento realizado en Río de Janeiro, donde varias leyendas del futbol brasileño acompañaron la presentación del plantel que buscará devolverle al “Scratch” un título mundial que no consigue desde 2002.

La presencia de Neymar, quien llegará a su cuarta Copa del Mundo a los 34 años, era una de las principales incógnitas en la convocatoria debido a las lesiones que arrastró en los últimos meses. Sin embargo, el delantero aparece como una de las piezas centrales del proyecto encabezado por Ancelotti.

Además del atacante brasileño, la lista cuenta con otras figuras importantes como Vinicius Junior, Raphinha, Endrick y Casemiro, quien volverá a liderar el mediocampo gracias a la confianza que mantiene con el entrenador desde su etapa en el Real Madrid.

Entre las ausencias más comentadas destacan Thiago Silva, Antony y Rodrygo. En el caso del atacante merengue, quedó fuera debido a una lesión de ligamento cruzado, mientras que Antony y Thiago Silva no entraron en los planes finales del cuerpo técnico.

Esta es la lista de Brasil para el Mundial 2026

Porteros: Alisson, Ederson, Weverton

Defensas: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibañez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley

Medios: Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, Fabinho, Danilo S.

Delanteros: Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rayan, Igor Thiago, Raphinha, Endrick, Vinicius Jr, Neymar Jr.

La convocatoria definitiva de Brasil para el Mundial 2026 quedó integrada por Alisson, Ederson y Weverton en la portería; Alex Sandro, Bremer, Danilo, Gabriel Magalhaes, Marquinhos y Wesley en defensa; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá y Fabinho en el mediocampo; mientras que en ataque destacan Neymar, Vinicius Jr, Raphinha, Endrick, Gabriel Martinelli y Matheus Cunha.

El combinado sudamericano debutará en la Copa del Mundo el próximo 13 de junio frente a Marruecos en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. Posteriormente enfrentará a Haití y cerrará la fase de grupos ante Escocia en Miami.

Con una mezcla de futbolistas experimentados y jóvenes talentos, Brasil intentará conquistar su sexta estrella mundialista bajo el mando de Carlo Ancelotti, quien afrontará su primera Copa del Mundo como seleccionador nacional.