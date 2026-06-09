40 años después Hugo Broos y Aguirre revivirán encuentro en partido inaugural del Mundíal 2026

El Mundial 2026 le regalará a Hugo Broos una de las coincidencias más especiales de su carrera. Cuatro décadas después de haber disputado una inauguración mundialista en el Estadio Azteca, el hoy entrenador de Sudáfrica volverá al mismo escenario para enfrentar a México en el partido que abrirá la máxima justa del futbol. El duelo inaugural también tendrá un ingrediente especial fuera de la cancha. Cuarenta años después de haber coincidido como futbolistas en la Copa del Mundo de 1986, Javier Aguirre y Hugo Broos volverán a encontrarse en un Mundial. Aquella vez ambos formaron parte del partido inaugural disputado en el Estadio Azteca; ahora, en 2026, estarán frente a frente como entrenadores de México y Sudáfrica, respectivamente, en la Ciudad de México, protagonizando una de las historias más simbólicas del arranque de la justa mundialista.

Durante su llegada al país, el estratega belga reconoció la emoción que le genera regresar al recinto donde vivió uno de los momentos más importantes de su etapa como futbolista. El técnico recordó que en 1986 defendió los colores de Bélgica precisamente en el encuentro inaugural de aquella Copa del Mundo celebrada en territorio mexicano.

“Para mí es algo muy especial porque hace 40 años estuve aquí como jugador. Disputé el partido inaugural ante México en elsy es increíble regresar ahora como entrenador”, expresó el experimentado estratega al arribar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Además de recordar aquel episodio, Broos destacó el nivel de la Selección Mexicana y aseguró que su cuerpo técnico ya ha realizado un análisis detallado del conjunto dirigido por Javier Aguirre. También consideró que el combinado tricolor cuenta con las condiciones necesarias para realizar una destacada actuación en la competencia, aunque señaló que la presión de jugar en casa puede convertirse en un factor importante.

La trayectoria del entrenador belga ha estado marcada por una larga carrera tanto en los banquillos europeos como africanos. Uno de sus mayores éxitos llegó en 2017, cuando condujo a Camerún a conquistar la Copa Africana de Naciones, sorprendiendo a especialistas y aficionados con un equipo basado en la disciplina táctica y el trabajo colectivo.

Esa misma filosofía la trasladó posteriormente a la selección de Sudáfrica, donde apostó por fortalecer el grupo por encima de las individualidades. El proyecto fue creciendo con el paso de los años hasta conseguir la clasificación al Mundial 2026, donde los africanos compartirán el Grupo A junto a México, Corea del Sur y República Checa.

Ahora, el destino vuelve a colocar a Hugo Broos, al Azteca y a México en una misma historia. Lo que comenzó en 1986 como jugador de Bélgica tendrá una nueva edición en 2026, esta vez desde el banquillo sudafricano y con la responsabilidad de abrir la Copa del Mundo ante el anfitrión.

Para el técnico europeo, el encuentro no será solamente un partido más, sino la oportunidad de reencontrarse con uno de los escenarios más significativos de su carrera y de revivir una historia que parecía haber quedado en el pasado.