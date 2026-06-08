¿Quién será el capitán de la Selección mexicana en el Mundial 2026?; esto se sabe

A tan solo unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana todavía no tiene definido a uno de los líderes más importantes dentro del terreno de juego. El técnico Javier Aguirre reconoció que aún no ha decidido quién portará el gafete de capitán en el partido inaugural frente a Sudáfrica.

Durante el primer entrenamiento oficial del Tri bajo la organización de la FIFA, el estratega mexicano explicó que la elección sigue abierta debido al equilibrio y liderazgo que existe dentro del plantel.

Aguirre deja abierta la decisión

El entrenador nacional recordó que en anteriores participaciones mundialistas ha utilizado a distintos capitanes dependiendo de las circunstancias de cada encuentro, por lo que no descarta repetir esa fórmula en esta edición.

Javier Aguirre señaló que, por el momento, no tiene contemplado un nombre definitivo para asumir la responsabilidad en el compromiso inaugural, dejando la decisión para los días previos al encuentro.

Confianza total en el plantel

Más allá del tema del gafete, el técnico destacó la competitividad que existe dentro de la convocatoria y aseguró que cuenta con jugadores preparados para asumir cualquier responsabilidad dentro del campo.

Para el cuerpo técnico, la fortaleza del grupo radica en que no existen grandes diferencias de rendimiento entre quienes integran la plantilla, lo que permite mantener una competencia constante por la titularidad.

Los candidatos a portar el gafete

Aunque el seleccionador evitó mencionar nombres específicos, varios futbolistas aparecen como los principales aspirantes a convertirse en el líder del equipo durante el debut mundialista.

Entre ellos destacan Edson Álvarez, quien ha sido uno de los capitanes habituales durante el proceso rumbo al Mundial; Guillermo Ochoa, el jugador con mayor experiencia de la convocatoria y próximo a disputar su sexta Copa del Mundo; además de Raúl Jiménez, referente ofensivo y uno de los veteranos del grupo.

También aparecen como opciones Johan Vásquez y César Montes, quienes se han consolidado como líderes naturales dentro de la defensa mexicana.

La alineación podría definir al capitán

La decisión final podría estar directamente relacionada con el once inicial que presente México frente a Sudáfrica. Algunos de los candidatos podrían comenzar el encuentro desde el banquillo, por lo que Aguirre esperará hasta tener definida la formación titular antes de anunciar quién llevará el gafete

Mientras tanto, el Tri continúa afinando detalles para su presentación en el Mundial 2026, donde buscará iniciar con el pie derecho ante una selección sudafricana que intentará dar la sorpresa en el partido inaugural.