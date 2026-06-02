Sudáfrica llega a México para el Mundial 2026 y ya prepara su debut ante el Tri

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa del Mundo 2026 continúa y la Selección de Sudáfrica ya se encuentra en territorio mexicano. El conjunto africano arribó durante la madrugada de este martes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde comenzó oficialmente su preparación para el partido inaugural frente a la Selección Mexicana.

El equipo dirigido por Hugo Broos aterrizó a las 04:13 horas en un vuelo privado procedente de Sudáfrica. Tras completar los protocolos de llegada, la delegación emprendió el viaje hacia Pachuca, Hidalgo, ciudad que funcionará como su centro de operaciones durante los próximos días previos a la competencia.

🚨🇿🇦 SUDÁFRICA YA ESTÁ EN MÉXICO 🇿🇦🚨



9 días antes de su debut ante México, la selección Bafana Bafana ya aterrizó en tierra azteca 🇲🇽



El miércoles tendrán entrenamiento abierto y el viernes juego ante Jamaica a puerta cerrada.



Pachuca será su sede ⚽️🇿🇦#Sudafrica pic.twitter.com/8lYRcBfGvW — Edgar Morales (@edddgarm) June 2, 2026

La escuadra conocida como los Bafana Bafana se hospedará en el hotel Camino Real de Pachuca y contará con el respaldo logístico de Grupo Pachuca, que fungirá como anfitrión durante su estancia en México. La intención del combinado africano es adaptarse lo antes posible a las condiciones del país y llegar en las mejores condiciones a su debut mundialista.

Como parte de su agenda de preparación, el representativo sudafricano realizará su primer entrenamiento en las instalaciones de la Universidad del Futbol, ubicadas en el municipio de San Agustín Tlaxiaca. Ahí trabajará aspectos físicos y tácticos antes de enfrentar uno de los compromisos más importantes de su historia reciente.

El esperado encuentro entre México y Sudáfrica se disputará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, escenario que volverá a hacer historia al convertirse en el primer recinto en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo. El duelo está programado para iniciar a las 13:00 horas y marcará el comienzo oficial de la máxima fiesta del futbol internacional.