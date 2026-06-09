Raúl Jiménez vuelve al Wolverhampton: firma acuerdo y buscará el ascenso a la Premier League

Apenas un día después de que se confirmara su salida del Fulham, el futuro de Raúl Jiménez parece estar definido. Diversos reportes desde Inglaterra señalan que el delantero mexicano alcanzó un acuerdo para regresar al Wolverhampton, equipo donde vivió algunos de los mejores momentos de su carrera europea.

El atacante de la Selección Mexicana se mantiene concentrado en la disputa del Mundial 2026, pero todo indica que una vez concluida su participación con el Tricolor se incorporará nuevamente a los Wolves, club que lo convirtió en uno de los referentes mexicanos más exitosos en el futbol inglés.

De acuerdo con la información difundida por medios cercanos al equipo, una delegación del Wolverhampton viajó recientemente a la Ciudad de México para reunirse con el futbolista y avanzar en los últimos detalles de la operación. Incluso, trascendió que el atacante ya habría completado los exámenes médicos correspondientes.

El acuerdo contemplaría un vínculo por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo un año más. De concretarse oficialmente, sería el regreso de uno de los jugadores más queridos por la afición de los Wolves, donde dejó una huella importante por sus actuaciones y goles.

A sus 35 años, Jiménez afrontaría una etapa distinta a la que vivió entre 2018 y 2023. Esta vez, el club competirá en la Championship, la segunda categoría del futbol inglés, luego de perder la categoría en la campaña más reciente.

La misión del delantero mexicano será convertirse en uno de los líderes del proyecto deportivo que busca devolver al Wolverhampton a la Premier League lo antes posible. Su experiencia, liderazgo y conocimiento de la institución son vistos como elementos clave para encabezar ese objetivo.

Durante su primera etapa con los Wolves, Raúl Jiménez disputó 166 partidos oficiales, marcó 57 goles y aportó 23 asistencias, además de participar en competiciones europeas. También se consolidó como el máximo goleador histórico del club en la era de la Premier League con 40 anotaciones.

Mientras tanto, el delantero concentra todos sus esfuerzos en la participación de México en la Copa del Mundo. Una vez finalizada la justa mundialista, podría comenzar oficialmente una nueva aventura en el club donde alcanzó el punto más alto de su carrera en Europa.