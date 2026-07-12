Yucatecas brillan con México y rozan el podio en la Copa del Mundo de Milán

El conjunto mexicano de gimnasia rítmica conformado por las yucatecas Adirem Tejada Amaro, Dalia Alcocer Piña y Julia Gutiérrez Pereyra se quedaron muy cerca del pódium en la Copa del Mundo de Milán, Italia al concluir en el cuarto sitio en la modalidad de cinco pelotas.

El equipo azteca participa en este evento como su último evento previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana donde esperan repetir el oro obtenido en la edición anterior.

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En la final de cinco pelotas, las mexicanas terminaron cuartos con un total de 25.600 puntos, los tres mejores fueron España (28.650), Brasil (27.500) y China (27.250).

Nuestro país también cumplió con una buena participación en la modalidad mixta, tres aros y dos mazas, con un total de 25.350 unidades, siendo el equipo latinoamericano mejor ubicado; los tres mejores fueron China (28.100), Alemania (27.300) y Ucrania (26.150).

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Por su lado, México se metió en el séptimo lugar en la modalidad de all around con 52.300 puntos; los ganadores fueron Brasil (56.050), China (55.850) y España (55.850).