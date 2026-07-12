Protestan en Soriana de Cancún tras el accidente que dejó sin una pierna a una promotora

Compañeros promotores de diferentes marcas y empresas realizaron una manifestación afuera de una sucursal de Soriana en la avenida Tulum en Cancún, donde el día lunes 29 de junio la promotora de una empresa refresquera sufrió un fuerte accidente tras caer de un elevador de carga de mercancía después de ser presuntamente obligada por una supervisora de la empresa Promonet.

Por las lesiones que sufrió, perdió una pierna y un brazo resultó muy lastimado, estando aún en recuperación en el hospital.

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Alrededor de 50 personas entre trabajadores de otras empresas, empleados de otros supermercados y promotores exigen justicia para su compañera y amiga, ya que el denominado Corporativo de Soriana se hace hecho de la vista gorda ante el caso ante este caso y las quejas de los trabajadores hechas a Promonet por prácticas abusivas como el hacerles trabajar para otras empresas ajenas a sus empleadoras, acomodar mercancía y negarles salida de las tiendas sin que antes firmen, reteniendoles, levantando actas administrativas y sanciones.

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"Estamos aquí en apoyo a nuestra compañera, porque no está sola y sus compañeros estamos haciendo esta lucha para que se haga justicia. En los supermercados de Cancún hay prácticas abusivas generalizadas donde los empleados promotores son explotan a trabajar más allá de nuestro encargo, reteniendonos y acosandonos. Queremos justicia para Anali" menciona la trabajadora Itzela.