Basura y aceite vuelven a contaminar refugios pesqueros de Progreso

Los refugios pesqueros volvieron a registrar altos niveles de contaminación, luego de que los fuertes vientos y corrientes arrastraran decenas de kilos de basura hasta las zonas de atraque, donde además se observan manchas de aceite y otros contaminantes sobre el agua.

En sitios como La Caleta y Yucalpetén es visible la acumulación de plásticos, envases y otros residuos sólidos flotando entre las embarcaciones, así como la presencia de aceites, detergentes y sustancias químicas derivadas de la actividad pesquera y del lavado de lanchas dentro del mar.

Noticia Destacada Semáforos inteligentes en Mérida: la propuesta para acabar con el tráfico en el Centro Histórico

Especialistas advirtieron que esta problemática representa un riesgo para los ecosistemas costeros, ya que la contaminación afecta la calidad del agua y puede alterar el equilibrio de especies de importancia ecológica y comercial, con posibles repercusiones en la actividad pesquera.

El biólogo Juan Lara, especialista en medusas y promotor de la conservación de las tortugas, señaló que los humedales y manglares donde se ubican estos refugios funcionan como auténticas guarderías de la naturaleza, al servir de refugio para las crías de numerosas especies antes de que migren al mar abierto.

Indicó que la acumulación de basura y el vertido de aceites dañan estos ecosistemas, por lo que consideró indispensable fortalecer la educación ambiental entre el sector pesquero y eliminar prácticas como el lavado de embarcaciones dentro del mar para reducir el impacto ambiental.

Noticia Destacada Inflación en Mérida se desacelera; infraestructura y energías renovables apuntalan estabilidad económica

Aunque pescadores y autoridades han realizado jornadas de limpieza para retirar residuos, las corrientes continúan arrastrando basura desde otros puntos de la costa, lo que provoca que los desechos vuelvan a concentrarse en los refugios pesqueros.

Por su parte, autoridades municipales reiteraron que buscarán reforzar la vigilancia y aplicar los reglamentos correspondientes contra quienes continúen contaminando estos espacios, ya sean pescadores, habitantes o visitantes, con el objetivo de proteger uno de los principales ecosistemas y motores económicos del puerto.