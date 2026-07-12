Disparos contra vivienda movilizan a autoridades durante la noche en Campeche

El estruendo de varias detonaciones de arma de fuego rompió la tranquilidad de la colonia Esperanza, en la capital del Estado, durante la madrugada de este domingo, cuando sujetos desconocidos dispararon contra la fachada de una vivienda, provocando pánico entre los habitantes y una intensa movilización de corporaciones policiacas y ministeriales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 1:53 horas sobre la calle 9, entre las calles 10 y 12, a un costado de la cancha de la colonia. Despertados por las detonaciones, vecinos solicitaron apoyo al 911.

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Las primeras patrullas de la Policía Estatal (PE) confirmaron el reporte al localizar casquillos percutidos sobre el pavimento. La zona fue acordonada para preservar la escena del crimen.

Minutos después llegaron agentes ministeriales, peritos de Servicios Periciales y personal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado (Fgecam), quienes realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron las investigaciones.

De acuerdo con la información recabada, los disparos impactaron la fachada del inmueble, aunque ninguna persona resultó lesionada. El atentado dejó daños materiales y temor entre la familia y vecinos.

El despliegue de seguridad se extendió por varias calles con la participación de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal (PE), mientras el perímetro permanecía cerrado al tránsito.

De forma simultánea, otro reporte por presuntas detonaciones movilizó a las autoridades hacia la calle Héctor Pérez Martínez, donde vecinos aseguraron haber escuchado al menos cuatro disparos. Sin embargo, tras la inspección no se localizaron casquillos ni indicios que confirmaran un segundo ataque.

La Fgecam abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer este nuevo hecho violento en la capital campechana e identificar a los responsables.