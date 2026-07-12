Emmanuel Pool y Rosalba Mex se quedan con la gloria en la Carrera del Día del Abogado

Los corredores locales Emmanuel Pool Mendoza y Rosalba Mex Mex se proclamaron campeones absolutos de la Carrera y Caminata “Justicia en Ruta” que se realizó en el marco del Día del Abogado.

Las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán fue el escenario de este evento que contó con la presencia del Gobernador del Estado, Joaquín “Huacho” Díaz Mena quien dio el balazo de salida y se unió a los mil 200 participantes en el recorrido.

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En la rama varonil el primero en cruzar la meta fue Pool Mendoza quien se quedó con el título al terminar el recorrido con una marca de 17.42 minutos, en segundo lugar, quedó Enrique García Rodríguez (17.54) y en tercero Cristopher Sulub Ucán (18.42).

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En la rama femenil, Mex Mex, quien el sábado quedó en el segundo lugar en una carrera, fue la mejor al cruzar la meta con marca de 21.09 minutos; compartieron el pódium con ella Elena Estrella Rivero (23.04) y Paula Sánchez Ek (23.32).