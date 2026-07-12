Detectan focos de dengue en Peto e Izamal tras confirmar casos con signos de alarma

La presencia del dengue continúa extendiéndose en Yucatán, aunque muy por debajo de los niveles registrados durante el 2025. En la última semana epidemiológica, la Secretaría de Salud federal confirmó los primeros casos del año en los municipios de Peto e Izamal, ambos clasificados como dengue con signos de alarma, lo que mantiene la vigilancia sanitaria sobre la evolución de la enfermedad en la entidad.

Con estos nuevos diagnósticos, el estado acumula 14 confirmados entre el 1 de enero y el 6 de julio: ocho corresponden a dengue no grave y seis presentan signos de alarma. La cifra representa una disminución de 85.6 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se habían contabilizado 90 pacientes, incluidos cinco casos graves y una defunción.

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Los dos contagios detectados durante la semana del 30 de junio al 6 de julio fueron los únicos nuevos registrados en Yucatán y modificaron el mapa epidemiológico del estado. Peto e Izamal pasaron a formar parte de las zonas bajo vigilancia por la presencia del virus, desplazando a Progreso y Tizimín de la categoría de alerta establecida por las autoridades sanitarias.

En el caso de Peto, la Secretaría de Salud confirmó además la circulación del serotipo 2 (DENV-2), variante que especialistas han asociado con una mayor probabilidad de desarrollar cuadros clínicos graves, especialmente en personas previamente infectadas por otro serotipo. En Izamal no se ha identificado públicamente la variante viral responsable del contagio.

Mientras tanto, Dzilam de Bravo y Tixméhuac permanecen como los municipios con mayor nivel de vigilancia epidemiológica al sumar tres semanas consecutivas como zonas de mayor incidencia. Ambos registran un caso de dengue con signos de alarma.

Serotipos agresivos

En contraste, Mérida, Progreso y Tizimín continúan considerados municipios con baja incidencia debido a su tamaño poblacional, pese a que concentran algunos casos confirmados. La capital yucateca registra ocho pacientes, de los cuales seis corresponden a dengue no grave y dos presentan signos de alarma.

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La Secretaría de Salud informó que en Mérida circulan los serotipos 2 y 3, mientras que en Progreso se mantiene el serotipo 3, identificado como el responsable del brote que colocó a Yucatán entre las entidades con mayor incidencia nacional en 2023. En Tizimín también se detectó circulación del serotipo 2.

De acuerdo con las autoridades federales, los grupos con mayor riesgo de enfermar son las mujeres y los jóvenes, particularmente quienes tienen entre 15 y 19 años, seguidos por adolescentes de 10 a 14 años y adultos jóvenes de 20 a 24 años.

Ante el inicio del periodo vacacional de verano y el incremento de la movilidad de personas, la Secretaría de Salud de Yucatán reforzó las acciones de combate al mosquito Aedes aegypti mediante jornadas de fumigación en Yucalpetén, Chelem, Chuburná, San Felipe, Umán, la comisaría de Nuevo X’Jabín, en Chichimilá, así como en las colonias Alemán, Carranza y López Mateos, en Mérida.

Aunque la incidencia permanece muy por debajo de la observada hace un año y el estado no registra defunciones por dengue durante el 2026, las autoridades mantienen el monitoreo epidemiológico para contener la propagación del virus durante la temporada de lluvias, periodo que favorece la reproducción del mosquito transmisor.