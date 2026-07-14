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Revelan que Portugal sustituyó a Argentina en amistoso con el Tri tras fallida y extraña negociación de la AFA

El precio del partido se duplicó y, posteriormente, la AFA habría solicitado depósitos en distintas cuentas, situación que llevó a la FMF a cancelar el trato.

Ana García

Por Ana García

14 de jul de 2026

1 min

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Argentina en el ojo del huracán por prácticas extrañas
Argentina en el ojo del huracán por prácticas extrañas

La Selección Mexicana estuvo cerca de disputar un partido amistoso frente a Argentina antes del inicio del Mundial 2026, pero las negociaciones se rompieron cuando ambas federaciones no lograron ponerse de acuerdo en las condiciones finales del contrato.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Ponce de León, el primer cambio ocurrió cuando la Asociación del Futbol Argentino (AFA) habría incrementado el costo del encuentro de 3 millones a 6 millones de dólares, al considerar que el rival sería México.

Pese al aumento en el precio, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aceptó continuar con la negociación y estaba dispuesta a realizar el partido como parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo.

No obstante, el acuerdo terminó por romperse cuando la AFA presuntamente solicitó que el pago del encuentro se realizara mediante depósitos a más de diez cuentas diferentes, una condición que la FMF decidió no aceptar.

Tras el fracaso de las conversaciones con Argentina, la Selección Mexicana optó por buscar otro rival para su preparación y finalmente cerró un partido amistoso frente a Portugal, que formó parte de su calendario previo al Mundial 2026.