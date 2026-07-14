Turismo en Mérida se recupera tras el Mundial; restaurantes esperan repunte en vacaciones

La afluencia de turistas hacia Mérida comenzó a recuperarse durante la última semana, una vez concluida la participación de México como sede del Mundial, lo que genera expectativas favorables para el sector restaurantero de cara al periodo vacacional de verano, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Yucatán, Israel López García.

El dirigente explicó que el Mundial modificó temporalmente los patrones de viaje de miles de visitantes, quienes optaron por permanecer en las ciudades sede de los encuentros. No obstante, con la conclusión de los partidos en territorio nacional, el flujo turístico hacia Yucatán comenzó a normalizarse.

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“Ya logramos ver desde la semana pasada un poco más de afluencia de turistas”, señaló López García, quien destacó que las expectativas para las próximas semanas son alentadoras para los establecimientos afiliados al organismo.

Indicó que esta tendencia también se ha observado a nivel nacional, ya que el interés generado por el Mundial disminuyó tras la eliminación de la Selección Mexicana. Aun así, consideró que, en términos generales, el torneo dejó un balance positivo para buena parte del sector restaurantero.

El líder empresarial señaló que los restaurantes ubicados en la costa yucateca serán los principales beneficiados durante las vacaciones de verano, debido a la llegada de visitantes, así como al incremento de paseantes locales.

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En cuanto a las proyecciones, indicó que Canirac mantiene una postura prudente, aunque estima que la actividad del sector podría crecer más del 10 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

“Somos cautelosos porque este 2025 no ha sido de los mejores y el primer semestre tampoco ha sido favorable para el sector restaurantero”, dijo. No obstante, añadió que alcanzar un incremento de entre 15 y 20 por ciento durante la temporada vacacional representaría un resultado muy positivo para la industria.

Recordó que durante los partidos de la Selección Mexicana los restaurantes con temática deportiva registraron una importante afluencia de clientes. Sin embargo, precisó que el beneficio no fue generalizado, ya que mientras algunos establecimientos alcanzaron ocupaciones cercanas al lleno durante las transmisiones, otros mantuvieron una operación similar a la de cualquier jornada, debido a que su concepto no estaba orientado al consumo de eventos deportivos.