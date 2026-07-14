Francia vs. España EN VIVO: horario, canales y dónde ver la Semifinal del Mundial 2026

La Semifinal del Mundial 2026 comienza este martes con un enfrentamiento de pronóstico reservado entre Francia y España, dos de las selecciones más fuertes del torneo que buscarán el primer boleto para la gran Final en el Estadio de Dallas.

La escuadra dirigida por Didier Deschamps llega en un gran momento tras enlazar seis victorias consecutivas. En los cuartos de final, Francia superó 2-0 a Marruecos gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, confirmándose como una de las ofensivas más peligrosas de la competencia.

Del otro lado estará una España que recuperó protagonismo en la Copa del Mundo. El conjunto de Luis de la Fuente derrotó 2-1 a Bélgica con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, resultado que le permitió regresar a unas semifinales mundialistas por primera vez desde Sudáfrica 2010.

Aunque ambas selecciones acumulan una larga historia de enfrentamientos internacionales, este será apenas el segundo duelo entre Francia y España en una Copa del Mundo. El único antecedente se remonta a los octavos de final de Alemania 2006, cuando el conjunto francés se impuso por marcador de 3-1.

El partido se disputará este martes 14 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio de Dallas, Texas. La transmisión estará disponible por Azteca 7, Canal 5, TUDN, además de las plataformas Azteca Deportes y ViX Premium.

Con figuras como Mbappé, Dembélé, Lamine Yamal, Pedri y Fabián Ruiz, el encuentro promete ser uno de los más atractivos del torneo y definirá al primer finalista que peleará por levantar la Copa del Mundo 2026.