Habitantes de Santa Rosa retienen unidad de la CFE y levantan bloqueo de carretera

Con la retención de un vehículo oficial de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar la reparación de los desperfectos en la infraestructura eléctrica que actualmente ha generado apagones, los pobladores decidieron desbloquear la carretera 295 Valladolid - Felipe Carrillo Puerto.

Los pobladores hartos de las fallas en el servicio eléctrico, cuando ya llevaban más de cinco días sin energía eléctrica, decidieron bloquear la carretera federal 295, luego de las 16 horas.

Noticia Destacada Vecinos de Santa Rosa bloquearon carretera federal 295 Valladolid-Felipe Carrillo Puerto para exigir soluciones a CFE

Los manifestantes colocaron palos, ramas piedras, y otros obstáculos en cuatro tramos de la carretera que cruza en medio de la localidad, situación que vino a formar largas filas de vehículos en ambos extremos de la vía.

Esta situación vino a molestar algunos conductores de vehículo, quienes trataron de pasar a la fuerza los obstáculos, y que al final tuvieron que buscar otra alternativa para seguir su viaje.

La llegada de la brigada del personal de la Comisión Federal de Electricidad abordo de dos unidades custodiados por elementos de la Policía Municipal, para evitar ser agredidos e iniciar los trabajos necesarios para restablecer el servicio.

Finalmente los manifestantes determinaron entablar un diálogo y que al final se tuvo que dejar de garantía un vehículo de la paraestatal con el compromiso de mejorar el servicio en la comunidad de Santa Rosa.