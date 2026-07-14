Delcy Rodríguez nombra a Johann Álvarez como encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la designación de Johann Álvarez Márquez como nuevo encargado de negocios del país ante Estados Unidos, con la encomienda de representar los intereses venezolanos y avanzar en una etapa de diálogo con Washington.

A través de un mensaje publicado en Telegram, Rodríguez señaló que el funcionario deberá promover una relación basada en el respeto mutuo, el derecho internacional, la cooperación y el entendimiento entre ambas naciones.

El nombramiento forma parte de una serie de ajustes realizados por la mandataria en su equipo de gobierno, después de los terremotos del 24 de junio que dejaron daños en el norte de Venezuela, principalmente en el estado de La Guaira.

¿Quién es el nuevo encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos?

Johann Álvarez se desempeñaba desde marzo como titular del Ministerio de Comercio Exterior. Su futuro dentro del gabinete había quedado bajo interrogantes después de que Delcy Rodríguez anunció la fusión de esa dependencia con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, la presidenta encargada confirmó que Álvarez asumirá la representación venezolana en Estados Unidos, una posición relevante dentro del proceso de acercamiento diplomático iniciado durante los últimos meses.

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El funcionario sustituirá a Félix Plasencia, quien había sido nombrado encargado de negocios en Washington en febrero.

Félix Plasencia asume la Cancillería venezolana

Delcy Rodríguez designó a Plasencia como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en sustitución de Yván Gil.

El nuevo canciller también estará al frente de la dependencia resultante de la fusión entre Relaciones Exteriores y Comercio Exterior. Con esa decisión, el gobierno busca concentrar en una sola estructura la política diplomática y la estrategia comercial internacional.

Yván Gil, por su parte, asumirá el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cartera que estaba dirigida desde junio de 2019 por Gabriela Jiménez. Rodríguez agradeció a la funcionaria saliente por su trabajo en el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas del país.

⚫ #EnNoticia | La presidenta de la República, Delcy Rodríguez anunció la designación de Johann Álvarez Márquez como el nuevo encargado de negocios de Venezuela en los Estados Unidos. pic.twitter.com/y4PdalzKFD — Globovisión (@globovision) July 14, 2026

Venezuela realiza cambios tras los terremotos de junio

Los movimientos dentro del gabinete ocurren después del doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 que afectó Venezuela el 24 de junio y dejó miles de víctimas.

A comienzos de julio, Rodríguez nombró a Francisco Garcés como ministro de Transporte y encargó a Jacqueline Farías coordinar la recuperación de viviendas e infraestructura mediante la Gran Misión Venezuela Renace.

También designó a José David Cabello como presidente de Petroquímica de Venezuela. Los cambios muestran una reorganización del gobierno tanto para atender la reconstrucción como para reforzar las relaciones internacionales de Venezuela.

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