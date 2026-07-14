Rob Dieperink muere a los 38 años; el árbitro que fue excluido del Mundial 2026

El mundo del futbol está de luto tras la muerte del árbitro neerlandés Rob Dieperink, quien falleció a los 38 años. La noticia fue confirmada por la Real Asociación Neerlandesa de Futbol (KNVB), aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su deceso.

El fallecimiento del colegiado ocurre pocas semanas después de haber sido apartado por la FIFA del Mundial 2026, donde formaría parte del equipo arbitral como especialista en VAR.

La decisión de excluirlo del torneo llegó luego de que fuera detenido en Inglaterra por una denuncia relacionada con un presunto abuso sexual ocurrido antes de un encuentro entre Crystal Palace y Fiorentina. Sin embargo, las autoridades británicas cerraron posteriormente la investigación al determinar que no existían pruebas suficientes para sustentar la acusación.

Tras el archivo del caso, Rob Dieperink aseguró que colaboró desde el inicio con la policía, así como con la FIFA, la UEFA y la KNVB. Además, expresó su tristeza por haber sido señalado injustamente y lamentó perder la oportunidad de participar en la Copa del Mundo.

En un comunicado, la KNVB recordó al árbitro como un profesional respetado y un compañero comprometido dentro del arbitraje neerlandés. La federación también envió sus condolencias a la familia, amigos y personas cercanas al silbante.

A lo largo de su carrera, Dieperink dirigió partidos de la Eredivisie desde 2017 y construyó una destacada trayectoria internacional. Además de desempeñarse como árbitro principal, fue uno de los especialistas en VAR más reconocidos de Europa, participando en la Eurocopa 2024, los Juegos Olímpicos de París y diversas competencias organizadas por la UEFA y la FIFA.

Su fallecimiento ha generado múltiples muestras de condolencia en el futbol internacional, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte. Su legado permanecerá como el de uno de los árbitros neerlandeses con mayor proyección en la escena internacional.