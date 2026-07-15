Nunca antes una instantánea capturada para una campaña publicitaria había tenido un significado hasta divino. Hoy una fotografía tomada en los vestuarios del Camp Nou trasciende la categoría de un simple recuerdo, para convertirse en un documento histórico de valor incalculable para el fútbol mundial.

Un momento de aparente cotidianidad en 2007, en la casa del FC Barcelona un joven Lionel Messi, de apenas 20 años y en pleno ascenso a la cúspide, baña a un bebé de cinco meses. Ese infante no es otro que Lamine Yamal, la joya actual del equipo culé y de la Selección Española.

La imagen, capturada por Joan Monfort para un calendario solidario de UNICEF y el diario "Sport", permaneció en el anonimato durante 17 años. Representa un cruce de caminos predestinado por el azar. La familia de Yamal, originaria de Mataró, ganó un sorteo para posar con una figura del club. El destino dictó que fuera el futuro 'D10S'. La timidez de Messi ante el fragor del agua y la fragilidad del bebé, hoy, se reinterpreta como una bendición simbólica, el traspaso del testigo del talento puro.

El bautizo del heredero: El día que Messi y Lamine Yamal “retrataron” el destino del Mundial 2026 / Foto: Joan Monfort/UNICEF

De la foto para UNICEF, a la final del Mundial 2026

Esta fotografía es el prólogo perfecto para el evento deportivo más esperado de la década: la Final del Mundial 2026. El escenario está listo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Se enfrentan la Argentina de Lionel Messi, el campeón defensor y máximo exponente del fútbol histórico, y la España de Lamine Yamal, el equipo que practica el fútbol más vistoso y técnico de la nueva era.

El duelo es más que un partido; es la confrontación de dos épocas. Messi, en el ocaso de su carrera legendaria, busca el bicampeonato mundial para sellar su estatus como el mejor de todos los tiempos. Yamal, con 19 años y la frescura de un talento prodigioso, representa el futuro y la ambición de una nueva 'Roja'. La narrativa de esta hoy mítica fotografía convierte este enfrentamiento en una leyenda viva, donde el "Maestro" y el "Elegido" deben decidir en el campo quién es el verdadero dueño del presente.

Essas fotos do Lionel Messi com o Lamine Yamal bebê acaba de se tornar algumas das maiores fotos na história do futebol.



Loucura. pic.twitter.com/h0U9KPx4qF — DataFut (@DataFutebol) July 15, 2026

El fútbol, en su infinita magia, ha cerrado el círculo que comenzó en una bañera de plástico azul.