¡Un anuncio de leyenda! Messi, Yamal, Zidane y... Bad Bunny, hacen una oda al futbol de barrio

¿Alguna vez te imaginaste ver a Zinedine Zidane, David Beckham, Alessandro Del Piero, Messi, Lamine Yamal, Timothée Chalamet y Bad Bunny juntos en un partido de barrio?

Lo que no se veía hace décadas Adidas lo logró con una producción que merece todos los premios en el mundo cinematográfico. Y es que la marca alemana se dio a la tarea de devolverle a la memoria momentos como el "Jogo Bonito" de 1998, la "Jaula de Nike" de 2002 o "La reta" de 2006, todos estos comerciales hechos para celebrar la fiebre de cada cuatro años, la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

En un anuncio de unos cinco minutos, que más bien es un cortometraje honrando al futbol, Adidas se lució creando una historia llamada “Backyard Legends | The Greatest Football Story Ever Told”, con una narrativa que te lleva a un viaje, del presente a los nostálgicos años 90, contando la historia de un trío invencible en el futbol de barrio.

Durante el viaje van apareciendo las leyendas del fútbol hasta llegar al 2026, año del próximo Mundial de la FIFA, y donde Messi junto a Bad Bunny son espectadores del verdadero equipo de leyendas, unos jóvenes nacidos y crecidos en un barrio común y corriente, así como ellos.

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