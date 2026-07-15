Convocan en CDMX a marcha para exigir la salida de Pedro Sola de TV Azteca

La indignación en contra de Pedro Sola ha escalado a un nivel sin precedentes, los usuarios de redes sociales han comenzado a organizarse en una marcha para solicitar la salida del conductor de TV Azteca. Esto tras los comentarios hechos por el periodista sobre los perros en espacios públicos.

Durante la transmisión en vivo del pasado 6 de julio de 2026, el conductor expresó abiertamente su rechazo hacia los caninos en espacios públicos. Sin embargo; algunos de sus comentarios hicieron alusión al maltrato animal, lo que generó la molestia de usuarios y colectivos.

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Detalles de la marcha para exigir la salida de Pedro Sola

La iniciativa de la protesta física surgió principalmente en la plataforma TikTok, impulsada por la usuaria Lizzy Nelly. Y rápidamente comenzó a ser respaldada por diversos colectivos defensores de los animales, en este clip se dio a conocer el fecha y horarios para la marcha.

De acuerdo con lo señalado en redes sociales, la marcha ha sido convocada para este jueves 16 de julio de 2026, a las 11:00 de la mañana a las afueras de las instalaciones de TV Azteca, ubicadas en la Avenida Periférico Sur 4121, en la Ciudad de México (CDMX). Se solicitó a los asistentes acudir de manera pacífica acompañados de sus mascotas.

Marcha para la salida de Pedro Sola. / TikTok: lizzy.nelly/Captura de pantalla

Junto con la presencia de mascotas para los asistentes que deseen llevarlos, se pidió portar carteles con mensajes a favor del respeto animal y usar consignas como "Libertad, respeto". En redes, la movilización se encuentra coordinada bajo las etiquetas #FueraPedroSola y #Ventaneando.

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