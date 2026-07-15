¿En qué consiste la nueva pensión alimenticia en Campeche? Educación y salud ya serán obligación

El Congreso del Estado de Campeche aprobó por unanimidad una reforma al Código Civil que amplía el alcance de la pensión alimenticia, al establecer de manera expresa que esta obligación también incluye los gastos de educación y la atención médica y psicológica preventiva de niñas, niños y adolescentes.

Noticia Destacada Congreso de Campeche amplía obligación alimentaria a educación y salud preventiva

La modificación fue avalada por los 33 diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PT y PVEM durante la sesión ordinaria de este martes, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de la niñez y brindar mayor certeza jurídica sobre las responsabilidades de madres, padres o tutores.

La reforma modifica el artículo 324 del Código Civil del Estado y deriva de una iniciativa presentada por la diputada del Partido del Trabajo, Ana María López Hernández.

¿Qué cambia con la reforma?

Con la nueva disposición, la obligación alimentaria ya no se limita únicamente a proporcionar alimentos, vestido o vivienda, sino que también deberá cubrir:

Educación inicial, básica y media superior.

Atención médica preventiva.

Atención psicológica preventiva.

El Congreso destacó que estos conceptos son indispensables para garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como una vida digna y mejores oportunidades para su futuro.

Asimismo, la reforma busca otorgar herramientas jurídicas más claras para exigir el cumplimiento de estas obligaciones cuando exista un proceso relacionado con la pensión alimenticia.

Aprueban nuevo Consejo Ciudadano de Transparencia

Durante la misma sesión, las y los diputados también aprobaron reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, mediante las cuales se crea un Consejo de Participación Ciudadana.

La iniciativa fue presentada por la diputada del PRI, Delma Rabelo Cuevas, y el coordinador de la bancada de Morena, Antonio Jiménez Gutiérrez.

Este nuevo órgano permitirá incorporar la participación de representantes de la academia, organizaciones civiles, colegios de profesionistas, sectores productivos y especialistas para fortalecer el nuevo modelo estatal de transparencia y gobierno abierto.

Piden fortalecer promoción turística

En la misma jornada legislativa, el Pleno aprobó un punto de acuerdo promovido por la diputada de Morena, Dalila Mata Pérez, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Turismo de Campeche a reforzar las estrategias de promoción de comunidades con vocación turística, histórica, cultural y ecoturística.

El objetivo es impulsar el desarrollo económico de estas localidades mediante una mayor difusión de sus atractivos.