Dalílah Polanco ha dado a conocer a quién apoyará en La Casa de los Famosos México

La actriz Dalílah Polanco, conquistó el segundo lugar en la temporada anterior de La Casa de los Famosos México (2025). La conductora logró obtener una gran base de seguidores tras su paso por el reality show, y recientemente reveló al personaje que apoyará durante esta cuarta temporada.

Fueron los nuevos habitantes del programa los que cuestionaron a la actriz sobre su persona favorita dentro de la casa, sorprendiendo con su respuesta. Sin embargo; además de dar a conocer el nombre de su integrante predilecto dentro del programa, también compartió una serie de consejos para todos los participantes.

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¿Quién es el integrante favorito de LCDLFMX de Dalílah Polanco?

A escasos días de que se estrene la nueva temporada del popular reality show, Dalílah no dudó en inclinar la balanza hacia su gran amiga y colega, Cynthia Klitbo. Las razones detrás de esto son porque ambas son mujeres, además de su estrecha amistad que mantienen ambas.

La actriz calificó a Cynthia como una "señorona". Aseguró que es una persona entera, derecha, "leída y escribida", y una mujer de armas tomar que no se deja de nadie. Aunado a esto; mencionó que la apoya también por el hecho de ser mujer al igual que ella, sin embargo, pesar de su favoritismo, Polanco compartió consejos para todos los integrantes.

¿Qué consejos dio Dalílah Polanco a los nuevos integrantes?

Aprovechando la atención de los medios, Dalílah que experimentó en carne propia el encierro y el rigor de La Casa de los Famosos México; dejó un valioso consejo para su "comadre" y los demás participantes que están por ingresar a este reality show en donde estarán encerrados en una casa.

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"Paciencia, paz, tranquilidad... no se enganchen porque, de verdad, el que se enoja pierde". fueron las palabras de la antigua finalista para los nuevos participantes del show mismo que dará comienzo el próximo domingo 26 de julio de 2026.

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