Memo Ochoa rompe el silencio y presume el parche Legacy que parecía negado

Contra todo pronóstico y después de varios días de especulación, Guillermo Ochoa confirmó que sí recibió el exclusivo parche Legacy otorgado por la FIFA durante el Mundial 2026, un reconocimiento reservado para figuras que han marcado una época en la máxima competición de selecciones

La aclaración llegó a través de las redes sociales del guardameta mexicano. Mediante una historia en Instagram, Memo Ochoa compartió una fotografía de su camiseta donde se aprecia claramente el distintivo Legacy, terminando así con las versiones que apuntaban a que había quedado fuera de este homenaje especial.

La controversia surgió debido a que la FIFA estableció como requisito haber participado en al menos cinco ediciones distintas de la Copa del Mundo. Debido a que Ochoa fue suplente en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, muchos consideraban que no cumplía con las condiciones necesarias para portar el emblema.

Guillermo Ochoa con el PARCHE LEGACY de la FIFA, sí se lo dieron🇲🇽❤️ pic.twitter.com/CBQXuStxjs — Roberto Haz (@tudimebeto) June 25, 2026

Sin embargo, la presencia del arquero en seis convocatorias mundialistas terminó siendo suficiente para que recibiera el reconocimiento. Su trayectoria incluye participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Mundial 2026, una marca que pocos futbolistas han alcanzado en la historia.

En esta edición de la Copa del Mundo, Guillermo Ochoa inició como suplente de Raúl Rangel, aunque logró sumar minutos durante el encuentro frente a Chequia, convirtiéndose oficialmente en uno de los pocos jugadores que han disputado partidos en cuatro Mundiales diferentes.

El parche Legacy distingue a un selecto grupo de leyendas internacionales. Entre los futbolistas que también lo portan destacan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer, Luka Modrić y Yuto Nagatomo.

Con este reconocimiento, Memo Ochoa añade otro capítulo a una carrera histórica con la Selección Mexicana, consolidando su nombre entre los futbolistas más representativos que han pasado por los Mundiales.