Mundial 2026: ¿cuándo y dónde se jugará la gran final de la Copa del Mundo?

La cuenta regresiva para conocer al nuevo campeón del planeta ya está en marcha. La FIFA confirmó que la final del Mundial 2026 se celebrará el próximo 19 de julio, en uno de los recintos deportivos más importantes de Estados Unidos, poniendo el broche de oro a la primera Copa del Mundo organizada por tres países.

El partido que definirá al monarca del torneo se disputará en el Estadio MetLife, conocido oficialmente por la FIFA como el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York.

La edición de 2026 será histórica por varios motivos. Además de reunir a 48 selecciones nacionales, contará con un récord de 104 partidos distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá, países que compartirán la organización del certamen.

Con una capacidad cercana a los 82 mil 500 espectadores, el MetLife Stadium se ha consolidado como uno de los escenarios deportivos más relevantes de Norteamérica. Inaugurado en 2010, es la casa de los equipos de la NFL, los New York Giants y los New York Jets.

El inmueble cuenta con experiencia en eventos de talla internacional. Entre ellos destacan el Super Bowl XLVIII, la final de la Copa América Centenario 2016, encuentros de la Copa América 2024 y la reciente final del Mundial de Clubes, consolidándose como una sede acostumbrada a recibir espectáculos de gran magnitud.

Además de los eventos deportivos, el estadio ha albergado conciertos de artistas internacionales como Taylor Swift, Beyoncé, Ed Sheeran y Bruce Springsteen, lo que refleja su importancia dentro del entretenimiento mundial.

La elección de esta sede responde también a su ubicación estratégica. La región de Nueva York y Nueva Jersey alberga una de las comunidades latinas más numerosas de Estados Unidos, además de una fuerte tradición futbolística impulsada por clubes como el New York City FC, New York Red Bulls y NJ/NY Gotham FC.

De esta manera, el 19 de julio de 2026, miles de aficionados llenarán las tribunas del Estadio MetLife para presenciar el último partido del torneo y conocer qué selección levantará el trofeo más importante del fútbol mundial.