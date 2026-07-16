Andrés Cantor se vuelve viral por su apasionada narración del Argentina vs Inglaterra

El histórico narrador Andrés Cantor volvió a convertirse en protagonista durante la Semifinal del Mundial 2026, luego de vivir con la intensidad que lo caracteriza cada uno de los goles de Argentina frente a Inglaterra. Su reacción rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la pasión con la que relató el encuentro.

Como ha ocurrido a lo largo de su trayectoria, el periodista desató la euforia con su inconfundible narración de los tantos de la Albiceleste, acompañando cada anotación con el entusiasmo que lo ha convertido en una de las voces más reconocidas del futbol internacional.

El triunfo de Argentina significó el boleto a una nueva Final del Mundial, un resultado que Cantor celebró de principio a fin mientras compartía la emoción de millones de seguidores que siguieron el encuentro desde distintas partes del mundo.

A BEIRA DO INFARTO: Pablo Giralt, da Telefe, enlouquecendo narrando o gol da virada da Argentina em cima da Inglaterra! pic.twitter.com/0ZwHPeG5Ds — Televisão Argentina (@tvargentina_) July 15, 2026

El video de su narración comenzó a viralizarse poco después del silbatazo final y recibió miles de reacciones, con usuarios que elogiaron la autenticidad y pasión del comunicador, quien nuevamente demostró por qué su estilo se ha convertido en un sello dentro de las transmisiones mundialistas.

Con la clasificación de la selección dirigida por Lionel Scaloni, Andrés Cantor tendrá ahora la oportunidad de narrar una nueva final de la Copa del Mundo, donde Argentina buscará conquistar el bicampeonato frente a España.