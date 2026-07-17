Estados Unidos debería organizar otro Mundial pero sin México ni Canadá, dice Trump frente a Gianni Infantino

Durante una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por Gianni Infantino, titular de la FIFA, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos debería organizar otra Copa del Mundo, pero sin México ni Canadá.

El mandatario estadounidense lo dijo en tono de "broma", algo que hizo sonreír al presidente de la FIFA, quien también acompañará el domingo en el estadio a Trump para presenciar la Final del Mundial que disputarán las selecciones de España y Argentina.

También bromearon sobre la posibilidad de que en un futuro Estados Unidos y China pudieran organizar el torneo, a lo que el presidente Trump aseguró que los jugadores amarían los vuelos entre partidos.

President Trump jokes that the U.S. should host another World Cup "without Mexico and Canada" while standing alongside FIFA President Gianni Infantino at Trump Tower.



He also laughs about Infantino floating a future U.S.-China tournament, saying players would love the "nice… pic.twitter.com/6pPftSSdnj — Fox News (@FoxNews) July 17, 2026

Durante la Copa del Mundo, incluso previo al inicio de la justa, el presidente Trump ha protagonizado diferentes polémicas, una de las más "graves" y comentadas fue cuando intervino directamente con Infantino para que le quitaran una tarjeta roja a un seleccionado estadounidense.

El presidente Trump estará presente el domingo en el estadio para el partido final. Otro jefe de Estado que asistirá a ver a su selección es el Rey de España Felipe VI.