Rodrigo Aguirre, primer expulsado en Liga MX por taparse la boca al reclamar

La Liga MX aplicó por primera vez la nueva norma que sanciona a los jugadores que se cubren la boca al discutir dentro del terreno de juego. El delantero de Tigres, Rodrigo Aguirre, recibió la tarjeta roja tras una revisión en el VAR durante el duelo ante Xolos.

La acción ocurrió en el tiempo agregado del primer tiempo, cuando el atacante uruguayo reclamó una jugada al defensor Jesús Gómez mientras mantenía la palma de la mano sobre los labios. Tras revisar las imágenes, el cuerpo arbitral determinó expulsar al futbolista, dejando a Tigres con diez hombres antes del descanso.

HISTÓRICO. 🟥🇲🇽⚽



Rodrigo Aguirre es EXPULSADO por dirigirse a un compañero TAPÁNDOSE LA BOCA.



PRIMERA EXPULSIÓN POR ESTE HECHO EN LA HISTORIA DEL FUTBOL MEXICANO

pic.twitter.com/nDeHBpvpr4 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) July 17, 2026

Antes de la expulsión, Xolos ya había tomado la ventaja en el marcador. Ramiro Árciga abrió el marcador al minuto 32 después de una jugada iniciada por Yael Padilla, quien peleó el balón dentro del área y asistió al mediocampista para el 1-0.

Pese a la inferioridad numérica, Tigres logró reaccionar al inicio del complemento. Ozziel Herrera empató el encuentro al minuto 56 tras aprovechar un cabezazo de Joaquim Pereira en un tiro de esquina, manteniendo vivas las esperanzas del conjunto regiomontano.

Sin embargo, el desgaste de jugar con un futbolista menos terminó pesando en el cierre del partido. Mourad El Ghezouani convirtió un penal al minuto 90+6 para devolverle la ventaja a Xolos, y apenas dos minutos después sentenció el encuentro con un disparo de larga distancia que sorprendió a Nahuel Guzmán, decretando el 3-1 definitivo.

Además del triunfo fronterizo, el partido quedó marcado por la primera aplicación en la Liga MX de la regla implementada tras el Mundial 2026, que castiga con expulsión a los jugadores que oculten sus palabras al cubrirse la boca durante una confrontación, una medida impulsada para reforzar la transparencia dentro del terreno de juego.