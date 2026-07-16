Atlante vuelve a Primera División con dolorosa derrota ante Necaxa

El Necaxa inició el Apertura 2026 con una victoria de último minuto tras imponerse 2-1 al Atlante en el Estadio Victoria, en un partido que marcó el regreso de los Potros a la Liga MX y revivió uno de los clásicos con mayor tradición del futbol mexicano.

Durante la primera mitad, ambos equipos ofrecieron un encuentro con pocas emociones y escasas oportunidades de gol. Sin embargo, el complemento cambió por completo el ritmo del partido, con mayor intensidad y opciones en ambas áreas.

El primer grito de gol… siempre queda para la historia. ⚽



Y así lo ganan los Potros de Hierro del @Atlante. 💥#J1 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición #ElPrimerClásico pic.twitter.com/NAXwSuD8MT — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 17, 2026

El conjunto azulgrana abrió el marcador gracias a Eugenio Pizzuto, quien aprovechó una jugada ofensiva para convertir el primer gol del Atlante en su regreso a la Primera División. Además, el mediocampista consiguió su primera anotación en la máxima categoría del futbol mexicano.

Cuando parecía que los visitantes se encaminaban al triunfo, Necaxa encontró el empate en la recta final. Una desatención defensiva derivó en un penal que Julián Carranza transformó en gol para igualar el marcador a nueve minutos del final.

El segundo grito de gol del torneo llegó para cambiar la historia del partido. ⚡



Acá el empate del @Necaxa ante los Potros. 🔥#J1 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición #ElPrimerClásico pic.twitter.com/fQvNuklRiF — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 17, 2026

Con el impulso del empate, los hidrocálidos mantuvieron la presión sobre la portería rival y encontraron la recompensa en el tiempo agregado. Miguel Pedroza apareció para marcar el 2-1 definitivo, aprovechando otra falla de la zaga atlantista y desatando la celebración de la afición local.

Con este resultado, Necaxa arrancó el torneo con tres puntos, mientras que Atlante dejó escapar una valiosa ventaja en su esperado regreso a la Liga MX, tras un encuentro que se definió por detalles en los minutos finales.