Hernán Crespo llega a Atlas: el histórico goleador argentino sustituye a Diego Cocca

El Atlas ya tiene nuevo entrenador. A unas horas del inicio del Apertura 2026, el club rojinegro hizo oficial la incorporación de Hernán Crespo como director técnico, quien asumirá el cargo tras la salida del argentino Diego Cocca.

La institución anunció la llegada del estratega mediante sus redes sociales con un mensaje de bienvenida dirigido a la afición rojinegra. Además, compartió un video con algunos de los momentos más destacados de la trayectoria de Crespo, tanto en su etapa como futbolista como en su carrera en los banquillos.

Con 51 años, Hernán Crespo vivirá su primera experiencia como entrenador en la Liga MX, respaldado por un palmarés que incluye la conquista de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, la Liga de Campeones de Asia con Al Ain y un Campeonato Paulista al frente del Sao Paulo.

Antes de convertirse en técnico, Crespo construyó una destacada carrera como delantero. Defendió las camisetas de River Plate, Parma, Lazio, Inter de Milán, Chelsea, Milan y Genoa, además de representar a Argentina en tres Copas del Mundo, consolidándose como uno de los goleadores más importantes de su generación.

La llegada del estratega argentino marca el comienzo de una nueva etapa para el Atlas, ahora bajo la administración de Grupo PRODI y con Miguel Bejos como propietario. La directiva apuesta por un perfil de experiencia internacional con el objetivo de devolver al equipo al protagonismo en el futbol mexicano.

Con el inicio del torneo a la vuelta de la esquina, se espera que Hernán Crespo tome de inmediato las riendas del plantel para preparar el debut rojinegro y comenzar un proyecto que genera altas expectativas entre la afición.