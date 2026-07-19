Luis "Durinho" Durán gana la pelea estelar de MMA en Mérida

Grandes emociones se vivieron en la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo, en Mérida, Yucatán, durante la función de Artes Marciales Mixtas (MMA) organizada por Casta Maya, que ofreció una noche llena de golpes, llaves y sumisiones dentro de la jaula.

En la pelea estelar, pactada en peso gallo, Luis “Durinho” Durán mejoró su récord a siete victorias y tres derrotas al vencer por decisión a Sergio Uc (5-2).

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En el combate coestelar, Fabián “Hoolkan” Nieves (4-1) se impuso por decisión de los jueces a Iker “La Bamba” Galindo (3-2), en la categoría superligero.

En uno de los mejores combates de la jornada, Abdul Escobar derrotó por sumisión a Juan Arce a los 2 minutos con 42 segundos del segundo round. Tras un intenso intercambio de golpes, Escobar proyectó a su rival contra la lona con un espectacular powerbomb, aprovechando la posición para aplicar un candado al cuello que obligó a Arce a rendirse en la categoría de menos de 48 kilogramos.

En otros resultados de la cartelera, Ricardo García derrotó por decisión a Juan Arce; además, en una polémica decisión de los jueces, volvió a imponerse a Jonathan Cetina.