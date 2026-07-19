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Luis "Durinho" Durán gana la pelea estelar de MMA en Mérida

Luis "Durinho" Durán venció a Sergio Uc en la pelea principal de una función que reunió intensos combates en Mérida.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

19 de jul de 2026

1 min

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Los peleadores ofrecieron una función llena de emoción y buenos combates
Los peleadores ofrecieron una función llena de emoción y buenos combates / Marco Sánchez Solís

Grandes emociones se vivieron en la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo, en Mérida, Yucatán, durante la función de Artes Marciales Mixtas (MMA) organizada por Casta Maya, que ofreció una noche llena de golpes, llaves y sumisiones dentro de la jaula.

En la pelea estelar, pactada en peso gallo, Luis “Durinho” Durán mejoró su récord a siete victorias y tres derrotas al vencer por decisión a Sergio Uc (5-2).

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En el combate coestelar, Fabián “Hoolkan” Nieves (4-1) se impuso por decisión de los jueces a Iker “La Bamba” Galindo (3-2), en la categoría superligero.

En uno de los mejores combates de la jornada, Abdul Escobar derrotó por sumisión a Juan Arce a los 2 minutos con 42 segundos del segundo round. Tras un intenso intercambio de golpes, Escobar proyectó a su rival contra la lona con un espectacular powerbomb, aprovechando la posición para aplicar un candado al cuello que obligó a Arce a rendirse en la categoría de menos de 48 kilogramos.

En otros resultados de la cartelera, Ricardo García derrotó por decisión a Juan Arce; además, en una polémica decisión de los jueces, volvió a imponerse a Jonathan Cetina.

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