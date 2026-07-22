Marlins hacen historia en MLB con espectacular triple play frente a Houston Astros

Los Marlins de Miami protagonizaron una de las jugadas más espectaculares de la temporada 2026 al conseguir el primer triple play del año en las Grandes Ligas, una acción defensiva que apenas necesitó cinco segundos para completarse durante su enfrentamiento ante los Astros de Houston.

El momento ocurrió en la parte alta del octavo inning en el Daikin Park, cuando Houston parecía construir una amenaza ofensiva después de que Yordan Álvarez e Isaac Paredes conectaran sencillos consecutivos ante el lanzador Zach Brzykcy.

Con corredores en circulación, José Altuve bateó un rodado hacia el tercera base panameño Leo Jiménez, quien reaccionó rápidamente, pisó la almohadilla para conseguir el primer out y lanzó la pelota hacia la segunda base, donde Xavier Edwards completó el segundo retiro.

La jugada todavía tenía una última misión. Con Altuve intentando llegar a primera, Edwards realizó un lanzamiento veloz hacia Kyle Stowers, quien atrapó la pelota por apenas unos centímetros antes de que el corredor alcanzara la almohadilla, concretando así un triple play que provocó la celebración inmediata de los jugadores de Miami.

“Es increíble formar parte de algo así”, explicó Stowers, quien reconoció que al inicio pensó que únicamente se trataba de una doble matanza. Sin embargo, al ver la decisión de Edwards de lanzar a primera, entendió que existía la posibilidad de completar una jugada histórica.

El manager de los Marlins, Clayton McCullough, destacó la importancia del momento pese al resultado final del encuentro. “Poder verlo en persona y ver cómo se desarrolló toda la jugada fue fantástico”, señaló tras la acción defensiva.

Este fue apenas el segundo triple play en la historia de los Marlins. El anterior ocurrió el 28 de julio de 2002 frente a los entonces Expos de Montreal, cuando el dominicano Vladimir Guerrero conectó una línea que terminó en una jugada de tres outs.

Para los Astros, la situación también representó un hecho poco común, ya que no sufrían un triple play desde el 22 de mayo de 2019, cuando Jake Marisnick protagonizó una jugada similar ante los Medias Blancas de Chicago.

Aunque la espectacular defensa le dio un momento memorable a Miami, los Marlins no pudieron mantener la ventaja emocional en el cierre del partido y terminaron cayendo por marcador de 5-3 ante Houston, resultado que significó su octava derrota consecutiva en la temporada.