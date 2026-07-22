David Faitelson manda mensaje de apoyo a Memo Schutz previo a La Casa de los Famosos

David Faitelson dedicó un mensaje de apoyo y reconocimiento a su colega Guillermo "Memo" Schutz, luego de que este último fuera anunciado oficialmente como el decimocuarto habitante de la cuarta temporada del reality show, La Casa de los Famosos México.

Fue por medio de sus redes sociales que el comentarista deportivo dedicó algunas palabras hacia su compañero, dentro de este espacio también destacó la trayectoria y calidad humana de Schutz para encarar este nuevo paso en su carrera que ha sido un giro que sorprendió a sus seguidores.

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¿Cuál fue el mensaje de David Faitelson para Memo Schutz?

Por medio de su cuenta oficial de X (antes Twitter), David Faitelson mandó un mensaje de reconocimiento y apoyo a Memo Schutz; comentarista deportivo que ingresó a La Casa de los Famosos México, espacio en donde Guillermo destacó su deseo de mostrar un lado que pocos conocen.

"Mis mejores deseos para @memo_schutz en este nuevo reto de su carrera; @LaCasaFamososMx. Memo es un gran profesional, hombre de familia, excelente amigo, buena persona. Yo sé que lo hará muy bien. Un abrazo para él, para su esposa Vero y para sus maravillosos hijos. Todos, de ahora en adelante, somos: #teamschutz…" escribió Faitelson en redes.

David Faitelson expresa su apoyo a Memo Schutz. / X: @David Faitelson_

El sorpresivo ingreso del periodista deportivo al reality show generó diversas reacciones dentro del medio de la comunicación y deporte mexicano Mientras que Schutz explicó que afronta este proyecto con la aprobación y respaldo de su familia, Faitelson no dudó en unirse públicamente a su porra antes del inicio de las transmisiones del show.

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