Pumas pierde a Ulises Rivas: el mediocampista anuncia su salida en pleno Apertura 2026

La reestructuración de Pumas continúa en pleno Apertura 2026. A unas horas de enfrentar a Toluca en la Jornada 2, el mediocampista Ulises Rivas confirmó que su ciclo con el conjunto universitario llegó a su fin, poniendo punto final a una etapa de cuatro años con la institución.

El futbolista hizo oficial su despedida mediante sus redes sociales, donde agradeció a Pumas por la oportunidad de defender sus colores y reconoció el apoyo recibido de sus compañeros, cuerpo técnico y personal del club durante su estancia en Ciudad Universitaria.

En su mensaje, Ulises Rivas expresó que las experiencias y amistades construidas durante su paso por el equipo permanecerán para siempre, además de agradecer a quienes compartieron con él el día a día dentro de la institución universitaria.

El mediocampista también tuvo palabras para la afición de Pumas, a la que reconoció como el motor del equipo. Señaló que siempre defendió el escudo con orgullo y recordó como momentos inolvidables escuchar el himno antes de cada encuentro y sentir el apoyo de la tribuna en el Estadio Olímpico Universitario.

La salida de Ulises Rivas representa un nuevo movimiento dentro de la plantilla felina. El jugador se convierte en la cuarta baja del club respecto al plantel que disputó la final del Clausura 2026, reflejando el proceso de renovación que vive la escuadra auriazul.

Antes de su despedida ya habían abandonado el equipo César Garza, quien regresó a Monterrey; Jordan Carrillo, fichado por Guadalajara, y el técnico Efraín Juárez, quien dejó el banquillo universitario para dirigir en el futbol de Hungría.

Con estos cambios, Pumas afronta el inicio del Apertura 2026 con la misión de recomponer el camino tras la derrota sufrida en la primera jornada y mientras busca consolidar un nuevo proyecto deportivo bajo una plantilla renovada.