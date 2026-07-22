México presenta denuncias en EU por muerte de 17 connacionales durante operativos y bajo custodia de ICE

El Gobierno de México presentó denuncias ante autoridades federales, estatales y locales de Estados Unidos por el fallecimiento de 17 personas mexicanas durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los casos ocurrieron desde mayo de 2025 y que las acciones legales forman parte de las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exigir el esclarecimiento de cada muerte.

La Cancillería señaló que las gestiones buscan determinar si existieron omisiones en la atención médica, condiciones inadecuadas en los centros de detención o prácticas incompatibles con los estándares penitenciarios y de derechos humanos. Los escritos presentados también podrían servir como paso previo a futuras demandas civiles.

¿Qué denuncias presentó México por las muertes bajo custodia de ICE?

El 14 de julio, la Embajada de México en Estados Unidos remitió al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, una denuncia enviada por la Fiscalía General de la República.

El documento solicita la apertura de investigaciones sobre los 17 fallecimientos y una respuesta oficial acerca del avance de cada expediente.

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Un día antes, el embajador Roberto Lazzeri presentó 20 denuncias ante autoridades de las jurisdicciones donde ocurrieron los hechos. Ocho escritos fueron dirigidos a fiscalías estatales y 12 a fiscalías de condado.

Las acciones abarcan casos registrados en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

La SRE ha advertido previamente que la repetición de muertes de personas mexicanas en instalaciones migratorias refleja posibles deficiencias graves en los centros operados por ICE, incluidos aquellos administrados por compañías privadas.

México pide a la ONU revisar los 17 casos

El secretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, envió una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

México solicitó que el organismo internacional recabe información mediante pedidos de aclaración a Estados Unidos, analice los hechos conforme a los tratados internacionales y emita recomendaciones técnicas para evitar nuevas muertes.

La petición fue remitida por medio de la Misión Permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra.

SRE cuestiona condiciones en centros de detención

El embajador Lazzeri también sostuvo reuniones con representantes del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE para transmitir las preocupaciones del Gobierno mexicano.

Durante los encuentros solicitó revisar las condiciones de reclusión, el acceso a servicios médicos y la actuación de las empresas privadas encargadas de algunos centros migratorios.

En casos anteriores, la Cancillería activó protocolos de protección consular, pidió reportes médicos y exigió investigaciones inmediatas y exhaustivas para determinar responsabilidades.

La red consular continuará con el acompañamiento jurídico a los familiares, el traslado de restos a México y las gestiones que soliciten las personas afectadas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que dará seguimiento a las denuncias e informará sobre las respuestas que emitan las fiscalías, el Departamento de Justicia y los organismos internacionales.

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