Santiago Giménez vuelve a acercarse a Cruz Azul: ¿regresa el hijo pródigo a La Máquina?

El futuro de Santiago Giménez podría tener un reencuentro especial. El delantero mexicano volvió a estar cerca de Cruz Azul, equipo donde nació futbolísticamente, y su presencia en el Estadio Banorte durante el triunfo ante Puebla aumentó los rumores sobre un posible regreso para el Apertura 2026.

El atacante de 25 años compartió imágenes desde el inmueble celeste y dejó entrever que se encuentra “muy cerca” de una posible vuelta, una situación que ilusiona a la afición de La Máquina, que recuerda al delantero como uno de los últimos grandes talentos surgidos de su cantera.

La posibilidad aparece en un momento complicado para Santiago Giménez, quien no logró consolidarse como esperaba durante su etapa con el AC Milan. Las lesiones limitaron su participación y actualmente continúa en recuperación después del golpe que sufrió durante el partido de México ante Inglaterra en el Mundial 2026.

El vínculo entre el futbolista y Cruz Azul se mantiene vigente. Giménez ha visitado en distintas ocasiones al club cuando sus compromisos se lo permiten, mostrando la cercanía que conserva con la institución que impulsó sus primeros pasos como profesional.

Mientras tanto, La Máquina vive un buen inicio en el torneo. El equipo cementero consiguió una nueva remontada al derrotar 2-1 al Puebla, con goles de Luka Romero y Christian Ebere, luego de comenzar abajo en el marcador por la anotación de Fernando Monárrez.

Con este resultado, Cruz Azul sumó su segunda remontada consecutiva en el Apertura 2026, después de haber superado previamente al Atlético de San Luis, mostrando carácter competitivo en el arranque del campeonato.

El destino de Santiago Giménez todavía no está definido. Aunque existen opciones en el extranjero, como un posible interés de clubes de la MLS y del futbol italiano, el regreso a la Liga MX comienza a tomar fuerza conforme avanza su recuperación.

La prioridad para el delantero será recuperar su mejor nivel físico y futbolístico. Si ambas partes llegan a un acuerdo, el regreso de Santi Giménez a Cruz Azul representaría uno de los movimientos más llamativos del mercado mexicano y un reencuentro esperado entre el goleador y la afición celeste.