El Niño amenaza con golpear la seguridad alimentaria de 10.5 millones de personas en Centroamérica

El fenómeno El Niño puede provocar un nuevo retroceso en la seguridad alimentaria de Centroamérica, especialmente en las comunidades rurales del Corredor Seco, advirtió Carl Skau, director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

Durante una gira por Guatemala y El Salvador, el funcionario señaló que la combinación de sequías prolongadas y lluvias intensas amenaza los avances alcanzados en la reducción de la desnutrición infantil. Por ello, pidió anticipar las acciones de apoyo antes de que la pérdida de cultivos provoque una crisis mayor.

El Corredor Seco es una franja que se extiende desde el sur de México hasta Costa Rica y abarca zonas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En esta región viven alrededor de 10.5 millones de personas, muchas de ellas dedicadas a la agricultura de subsistencia.

¿Por qué El Niño amenaza la alimentación en Centroamérica?

La producción de maíz y frijol depende de lluvias estacionales regulares. Cuando las precipitaciones tardan o se interrumpen durante varias semanas, las familias pierden sus cosechas y también una parte de los alimentos destinados al autoconsumo.

Skau relató que visitó comunidades donde no había llovido durante cuatro semanas y la siembra ya estaba perdida. En esos casos, advirtió, la falta de apoyo inmediato puede traducirse en escasez de comida, endeudamiento y migración.

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El responsable del WFP señaló que el escenario climático también puede incluir lluvias extremas en otras zonas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones, daños a caminos y pérdida de infraestructura productiva.

ONU pide actuar antes de que empeore la crisis

El Programa Mundial de Alimentos propuso fortalecer la coordinación entre gobiernos, municipios y organismos internacionales para entregar alimentos, semillas, fertilizantes y asistencia económica antes de que las condiciones se deterioren.

La estrategia también contempla mejorar las capacidades institucionales de los países para que puedan sostener por sí mismos los programas de nutrición y atención a comunidades vulnerables.

En Guatemala, el organismo trabaja con una perspectiva de retiro gradual durante los próximos 10 años. El objetivo consiste en que las autoridades nacionales y locales cuenten con recursos, personal y programas propios para atender el hambre y la desnutrición.

This year's #ElNiño is expected to be the strongest on record. We can't stop it, but we can act early to lessen its impact on the millions expected to be affected. I saw that work in action this week in Central America. My interview with @CNNEE https://t.co/vXzf2zhFOz — Carl Skau (@WFPChief) July 22, 2026

Reducción de recursos complica la respuesta humanitaria

Skau alertó que los programas internacionales enfrentan una disminución de contribuciones financieras, lo que limita la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas.

Por esta razón, pidió a los gobiernos centroamericanos aumentar sus presupuestos nacionales para nutrición, agricultura y protección social.

El funcionario sostuvo que la prevención resulta menos costosa que atender una crisis después de la pérdida de cosechas. Una respuesta temprana puede evitar que las familias vendan sus animales, abandonen sus parcelas o reduzcan la cantidad y calidad de los alimentos que consumen.

La ONU considera que el impacto de El Niño dependerá tanto de la intensidad del fenómeno como de la rapidez con la que los países movilicen recursos para proteger a la población rural.

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