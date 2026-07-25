Golpe a “La Empresa” en Morelos: seis detenidos por extorsión y cobro de piso

Seis presuntos integrantes del grupo delictivo “La Empresa” fueron detenidos durante un operativo simultáneo realizado en tres municipios de Morelos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario detalló que las capturas se concretaron durante la madrugada, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y de la coordinación entre el Gobierno federal y las autoridades estatales.

En la operación participaron elementos de la SSPC, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos. Las autoridades ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla.

¿De qué acusan a los integrantes de “La Empresa”?

García Harfuch señaló que los seis detenidos son identificados como generadores de violencia y están presuntamente relacionados con extorsiones, cobro de piso y distribución de narcóticos.

También cuentan con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Su situación jurídica deberá ser definida por un juez, por lo que mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.

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“La Empresa” ha sido vinculada en investigaciones previas con actividades de extorsión en la región oriente de Morelos. En otros expedientes, autoridades estatales han documentado amenazas contra comerciantes para exigir pagos a cambio de no causarles daño.

Operativo coincide con visita de Sheinbaum a Morelos

El anuncio se produjo en el marco de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Morelos, donde encabezó actividades públicas y una reunión con autoridades estatales.

Harfuch afirmó que el Gobierno federal mantendrá la coordinación con la administración de Margarita González Saravia para combatir la extorsión y detener a quienes generan violencia.

Los municipios donde se efectuaron los cateos forman parte de una región en la que las autoridades han reforzado operaciones contra grupos criminales y posibles redes de protección institucional.

Más de 2 mil detenidos por delitos de alto impacto

El titular de la SSPC informó que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, el trabajo conjunto entre el Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Morelos permitió detener a más de 2 mil personas por delitos de alto impacto.

En el marco de la visita de la Presidenta @Claudiashein a Morelos, refrendamos el compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con el @GobiernoMorelos para combatir de manera frontal la extorsión y detener a quienes generan violencia en el estado.



Como parte de la… pic.twitter.com/VnDwKNZLyr — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 25, 2026

Durante ese periodo fueron aseguradas 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos y 858 kilogramos de droga. El Ejército y la Marina también desmantelaron seis laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas.

Las autoridades federales han realizado otros operativos en Morelos contra servidores públicos, exfuncionarios, empresarios y particulares presuntamente vinculados con delincuencia organizada y extorsión. En mayo se reportó la detención de seis personas dentro de una investigación sobre redes criminales infiltradas en gobiernos municipales.

García Harfuch sostuvo que los operativos continuarán con investigaciones de inteligencia, cateos y acciones contra las estructuras operativas y financieras de los grupos dedicados al cobro de piso.

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