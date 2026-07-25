Congreso de Yucatán aprueba la donación del Hospital Materno Infantil al IMSS

Entre posturas encontradas sobre el futuro de la atención médica para miles de mujeres y recién nacidos, el Congreso del Estado aprobó ayer la donación del Hospital Materno Infantil al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Ordinario, con lo que el nosocomio será parte de la red hospitalaria del organismo federal.

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La decisión fue avalada por mayoría durante el Segundo Período Extraordinario de Sesiones de la LXIV Legislatura y puso fin, al menos en el ámbito legislativo, a varias semanas de controversia sobre el destino del hospital, luego de versiones que apuntaban a un eventual cierre y a problemas en la prestación de los servicios.

Durante la discusión, Morena y sus aliados defendieron la transferencia del inmueble como una medida que permitirá fortalecer la infraestructura de salud en Yucatán y ampliar la capacidad hospitalaria del IMSS, mientras que la oposición sostuvo que la medida reducirá el acceso de la población sin seguridad social a uno de los hospitales especializados más importantes del estado.

La morenista Clara Rosales afirmó que la incorporación del Materno Infantil al IMSS confirma la intención del Gobierno estatal de fortalecer el sistema de salud y desmintió que vaya a desaparecer.