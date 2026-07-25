Isaac del Toro asegura virtualmente el podio del Tour de Francia 2026 y hace historia para México

Isaac del Toro está a solo una jornada de escribir una de las páginas más importantes en la historia del deporte mexicano. El ciclista de 22 años consolidó el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026, por lo que, salvo un imprevisto en la tradicional etapa final hacia París, subirá al podio de la competencia más prestigiosa del ciclismo mundial.

La penúltima etapa tuvo como protagonista al ecuatoriano Richard Carapaz, quien conquistó la victoria en la exigente llegada al Alpe d'Huez, firmando su segundo triunfo en esta edición del Tour y el tercero de su carrera en la ronda francesa. Además, aseguró el maillot de la montaña, confirmándose como el mejor escalador de la prueba.

Mientras tanto, el líder Tadej Pogacar defendió con éxito el maillot amarillo y llegará a la última etapa con una ventaja de 6:26 minutos sobre Remco Evenepoel, quien permanece como su principal perseguidor en la clasificación general.

La gran noticia para México fue la actuación de Isaac del Toro, quien respondió en el momento clave de la carrera. En las duras rampas del Col de la Sarenne, el mexicano lanzó un ataque que dejó atrás al francés Paul Seixas, su rival directo por el último escalón del podio, ampliando la diferencia gracias también al ritmo impuesto por Pogacar en el grupo de favoritos.

Con ese desempeño, Del Toro llegará a la última etapa con una ventaja de más de dos minutos sobre Seixas. El mexicano ocupa el tercer puesto, a 9 minutos y 42 segundos del líder, mientras que el joven francés es cuarto a 11:56.

La clasificación de los diez primeros también incluye al francés Lenny Martinez en la quinta posición, seguido por el danés Mattias Skjelmose, el español Juan Ayuso, el ecuatoriano Richard Carapaz, el británico Tom Pidcock y el francés Jordan Jegat.

Si no ocurre algún incidente durante la jornada final, tradicionalmente considerada una etapa de celebración antes del sprint definitivo en París, Isaac del Toro se convertirá en el primer ciclista mexicano en subir al podio del Tour de Francia, un logro que marcará un antes y un después para el ciclismo nacional y consolidará su irrupción entre las grandes figuras del pelotón internacional.