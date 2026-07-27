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Medallero Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: ¿Cómo va México en la tabla hoy?

La delegación mexicana suma 43 medallas para mantenerse en la cima, mientras Colombia y Cuba intentan acortar la diferencia.

Ana García

Por Ana García

27 de jul de 2026

1 min

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Medallero / Creada con IA

La delegación de México arrancó con paso firme su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al consolidarse en el primer lugar del medallero tras las primeras jornadas de competencia. Los atletas mexicanos han tenido un inicio dominante que los mantiene por delante del resto de los países participantes.

Con las primeras finales disputadas, México ha conseguido una importante cosecha de medallas, mientras que Colombia y Cuba se ubican como sus principales perseguidores. Al mismo tiempo, delegaciones como Venezuela y República Dominicana también han logrado subir al podio en diversas disciplinas para mantenerse entre los mejores del certamen.

Aún quedan varios días de competencias y decenas de pruebas por disputarse, por lo que el medallero seguirá modificándose conforme entren en acción nuevas disciplinas. Sin embargo, la representación mexicana buscará mantener el ritmo para defender el liderato y acercarse a un nuevo título regional.

Así marcha el medallero de los Juegos

Pos. País Oro Plata Bronce Total
1México16151243
2Colombia68519
3Venezuela45817
4Cuba62614
5República Dominicana32813
6Guatemala24511
7Puerto Rico22711
8El Salvador2147
9Costa Rica1214
10Panamá1012
11Haití0101
11Honduras0101
13Guadalupe0011
13Guyana0011
13Nicaragua0011
13Trinidad y Tobago0011

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