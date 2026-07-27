Medallero Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: ¿Cómo va México en la tabla hoy?

La delegación de México arrancó con paso firme su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al consolidarse en el primer lugar del medallero tras las primeras jornadas de competencia. Los atletas mexicanos han tenido un inicio dominante que los mantiene por delante del resto de los países participantes.

Con las primeras finales disputadas, México ha conseguido una importante cosecha de medallas, mientras que Colombia y Cuba se ubican como sus principales perseguidores. Al mismo tiempo, delegaciones como Venezuela y República Dominicana también han logrado subir al podio en diversas disciplinas para mantenerse entre los mejores del certamen.

Aún quedan varios días de competencias y decenas de pruebas por disputarse, por lo que el medallero seguirá modificándose conforme entren en acción nuevas disciplinas. Sin embargo, la representación mexicana buscará mantener el ritmo para defender el liderato y acercarse a un nuevo título regional.

Así marcha el medallero de los Juegos