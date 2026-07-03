DT de RD del Congo conoce el fallecimiento de su padre en plena conferencia del Mundial 2026

La eliminación de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026 quedó marcada por un momento profundamente conmovedor. El entrenador Sébastien Desabre fue informado públicamente sobre el fallecimiento de su padre al concluir la conferencia de prensa posterior a la derrota frente a Inglaterra, en una escena que rápidamente dio la vuelta al mundo.

El estratega francés analizaba la derrota por 2-1 en los dieciseisavos de final cuando el jefe de prensa de la selección, Jerry Kalemo Ngoy, tomó la palabra para cerrar la sesión con un inesperado anuncio: "El entrenador ha perdido a su padre. Nuestras sinceras condolencias".

Termina la conferencia y el jefe de prensa de RD Congo ANUNCIA EN VIVO el fallecimiento del padre del DT, Sebastien Desabre.



Su cara lo dice todo… increíble. 💔🇨🇩 pic.twitter.com/4FKfKNKmWl — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 2, 2026

Desabre reaccionó con sorpresa y abandonó la sala en silencio

El rostro de Sébastien Desabre reflejó desconcierto al escuchar el mensaje. El entrenador volteó hacia el responsable de comunicación, guardó la compostura y únicamente respondió con un breve "merci" antes de retirarse de la sala sin emitir más declaraciones.

Posteriormente, Jerry Kalemo Ngoy explicó que ya conocía la noticia antes del partido contra Inglaterra, aunque decidió hacerla pública una vez concluida la comparecencia ante los medios.

Un Mundial histórico para la República Democrática del Congo

Más allá de la dolorosa despedida, Desabre destacó el desempeño de su equipo en la Copa del Mundo. El técnico aseguró que el planteamiento táctico complicó a Inglaterra y afirmó que el conjunto europeo necesitó recurrir a su máxima figura, Harry Kane, para remontar el marcador.

El entrenador también reconoció la frustración por la eliminación, aunque subrayó que la selección completó un torneo sobresaliente frente a rivales de gran nivel como Colombia, Portugal, Uzbekistán e Inglaterra.

Los Leopardos firmaron una actuación para la historia

La República Democrática del Congo regresó a una Copa del Mundo después de 52 años y logró avanzar por primera vez a la fase de eliminación directa. Además, consiguió su primer triunfo mundialista al derrotar a Uzbekistán, firmando la mejor participación de su historia.

Tras la eliminación, el presidente Félix Tshisekedi calificó de "histórico" el recorrido del equipo, mientras jugadores como Fiston Mayele, Chancel Mbemba y Cédric Bakambu coincidieron en que el torneo debe convertirse en el inicio de una nueva etapa para el futbol congoleño, con el objetivo de volver a competir en los próximos Mundiales.