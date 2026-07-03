Hallan una urna con cenizas en un terreno de Cholul

Una intensa movilización policiaca se registró en Cholul luego del hallazgo de una presunta urna con restos en el interior de una caja de madera abandonada dentro de un predio particular.

De acuerdo con los primeros informes, la propietaria del inmueble acudió a revisar el terreno cuando descubrió una caja de madera de aspecto inusual.

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Al abrirla encontró una bolsa con el logotipo de una empresa funeraria y una urna que presuntamente contenía restos, además de varias piedras, por lo que de inmediato solicitó la intervención de las autoridades a través del número de emergencias.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para acordonar la zona y aplicar los protocolos correspondientes, mientras personal especializado inició las diligencias para determinar el origen del contenido de la urna y esclarecer cómo llegó hasta ese lugar.

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Las primeras indagatorias revelan que, hasta el momento, no ha sido posible identificar a la persona que abandonó la caja, ya que una falla en un sistema de videovigilancia ubicado en las inmediaciones impidió obtener imágenes que permitan conocer quién la dejó en el predio.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y realizarán las pruebas necesarias para confirmar la naturaleza de los restos localizados y deslindar cualquier posible responsabilidad. Mientras tanto, el caso continúa bajo análisis y no se reportan personas detenidas.