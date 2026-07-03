Médicos alertan por alza de infecciones intestinales en Campeche

A pesar de que Campeche registra un incremento de 4.1 % en los casos de enfermedades infecciosas intestinales durante 2026, médicos locales afirmaron que en los consultorios particulares no han observado un aumento de pacientes; por el contrario, las consultas han disminuido, por lo que estiman que la mayoría de los diagnósticos se atienden en instituciones públicas como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa) federal, la entidad acumula 16 mil 917 casos, cifra superior a los 16 mil 254 registrados en 2025. Del total, 7 mil 600 corresponden a hombres y 9 mil 317 a mujeres. No obstante, el Colegio de Médicos de Campeche A.C. aclaró que estas enfermedades afectan por igual a hombres y mujeres, y que la diferencia responde a factores de notificación y atención médica.

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El presidente de la asociación, Luis Alberto Cuevas Fernández, explicó que las infecciones intestinales están relacionadas principalmente con el consumo de alimentos mal lavados o preparados sin higiene, recomendando evitar comer en establecimientos con condiciones sanitarias deficientes.

Advirtió que una infección intestinal no tratada puede evolucionar hasta provocar deshidratación severa e incluso la muerte, especialmente en menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Hizo un llamado a la Copriscam y a los ayuntamientos para reforzar la vigilancia sanitaria en establecimientos de alimentos y bebidas, realizar inspecciones permanentes y aplicar muestreos y cultivos.

En el mismo sentido, la diputada Tania Domínguez Fernández, secretaria de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, consideró preocupante el incremento y afirmó que las autoridades sanitarias deben fortalecer acciones de prevención e inspección.

La legisladora recordó que antes era común observar clausuras preventivas de la Copriscam por irregularidades sanitarias, situación que actualmente ya no ocurre con la misma frecuencia, por lo que exhortó a intensificar verificaciones para proteger la salud de la población.