Cecilia Patrón entrega acciones de vivienda a familias afectadas por el incendio en San Luis Sur Dzununcán

Con la convicción de que un gobierno cercano se demuestra acompañando a las personas en los momentos más difíciles, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, entregó y supervisó acciones de vivienda para familias que fueron afectadas por el incendio ocurrido el pasado 8 de abril en la colonia San Luis Sur Dzununcán.

“En Mérida cuentan con mi gobierno para enfrentar la adversidad. Desde el primer día asumimos el compromiso de cuidar a las familias y hoy cumplimos nuestra palabra. No las dejamos solas; respondemos con hechos para que recuperen su patrimonio y puedan volver a empezar con esperanza”, expresó la alcaldesa.

Inversión destinada

Durante la visita, Cecilia Patrón entregó 16 acciones de vivienda que beneficiarán directamente a familias que sufrieron pérdidas totales y parciales en sus hogares, con una inversión total de 2 millones 793 mil 324.09 pesos.

Noticia Destacada Parques y espacios públicos de Mérida se llenarán de arte con nueva iniciativa municipal

“Cuando una familia se queda sin su patrimonio no sólo es una casa; pierde tranquilidad, recuerdos y parte de su historia. Por eso nuestro deber es estar presentes, escuchar, acompañar y ayudarles a reconstruir su vida con dignidad”, afirmó.

Entre las acciones realizadas destaca la construcción completa de la vivienda de la señora Teresita de Jesús Catzín, quien perdió su patrimonio y hoy cuenta con nuevos espacios que incluyen cuarto para usos múltiples, dormitorios y baño.

Asimismo la alcaldesa constató los avances en las viviendas de Amira Solís, María Tzab Poot, Landy Sarabia, Delfina González, Victoria López, Irene Balcazar y María Inés Puc, quienes recibieron acciones como construcción de cuartos, pisos y techos firmes para recuperar la seguridad de sus hogares.

También supervisó la edificación de la vivienda de Victoria Brito, cuya casa registró pérdida total y actualmente presenta un importante avance en su reconstrucción, refrendando el compromiso del Ayuntamiento de concluir la obra y entregarla en las próximas semanas.

Cecilia Patrón recordó que la atención a las familias comenzó desde el primer momento de la emergencia con la entrega de despensas, ropa, colchonetas, artículos básicos y diversos apoyos sociales.

Noticia Destacada Ayuntamiento reporta avances en la rehabilitación de parques, mercados y áreas públicas de Mérida

Además de labores de limpieza de predios, retiro de escombros, acompañamiento permanente, instalación de mesas para reposición de documentos oficiales, bazar de ropa y gestiones para recuperar actas de nacimiento, CURP e identificaciones oficiales.

Justicia social

Estas acciones forman parte de una política municipal permanente que prioriza la justicia social, brindando oportunidades a quienes más lo necesitan para que ninguna familia enfrente sola situaciones de vulnerabilidad.

A la fecha, el Ayuntamiento de Mérida suma 1 mil 033 acciones de vivienda concluidas y mantiene 16 acciones más en proceso, mediante la construcción de baños, cocinas, dormitorios, pisos y techos firmes, fortaleciendo el acceso de las familias a una cas digna y segura.

“Seguiremos trabajando para que cada familia tenga la certeza de que cuenta con un gobierno que cuida, resuelve y acompaña. En Mérida siempre habrá una mano tendida para quien más lo necesite, porque cuando trabajamos unidos, siempre es posible volver a empezar”, concluyó la alcaldesa.