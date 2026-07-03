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Cecilia Patrón entrega acciones de vivienda a familias afectadas por el incendio en San Luis Sur Dzununcán

Tras el devastador incendio, familias de la colonia San Luis Sur Dzununcán recuperan sus hogares con apoyo del Ayuntamiento de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

3 de jul de 2026

2 min

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Ayuntamiento de Mérida refuerza apoyo a damnificados con nuevas acciones de vivienda
Ayuntamiento de Mérida refuerza apoyo a damnificados con nuevas acciones de vivienda / Especial

Con la convicción de que un gobierno cercano se demuestra acompañando a las personas en los momentos más difíciles, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, entregó y supervisó acciones de vivienda para familias que fueron afectadas por el incendio ocurrido el pasado 8 de abril en la colonia San Luis Sur Dzununcán.

“En Mérida cuentan con mi gobierno para enfrentar la adversidad. Desde el primer día asumimos el compromiso de cuidar a las familias y hoy cumplimos nuestra palabra. No las dejamos solas; respondemos con hechos para que recuperen su patrimonio y puedan volver a empezar con esperanza”, expresó la alcaldesa.

Inversión destinada

Durante la visita, Cecilia Patrón entregó 16 acciones de vivienda que beneficiarán directamente a familias que sufrieron pérdidas totales y parciales en sus hogares, con una inversión total de 2 millones 793 mil 324.09 pesos.

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“Cuando una familia se queda sin su patrimonio no sólo es  una casa; pierde tranquilidad, recuerdos y parte de su historia. Por eso nuestro deber es estar presentes, escuchar, acompañar y ayudarles a reconstruir su vida con dignidad”, afirmó.

Entre las acciones realizadas destaca la construcción completa de la vivienda de la señora Teresita de Jesús Catzín, quien perdió su patrimonio y hoy cuenta con nuevos espacios que incluyen cuarto para usos múltiples, dormitorios y baño.

Asimismo la alcaldesa constató los avances en las viviendas de Amira Solís, María Tzab Poot, Landy Sarabia, Delfina González, Victoria López, Irene Balcazar y María Inés Puc, quienes recibieron acciones como construcción de cuartos, pisos y techos firmes para recuperar la seguridad de sus hogares.

También supervisó la edificación de la vivienda de Victoria Brito, cuya casa registró pérdida total y actualmente presenta un importante avance en su reconstrucción, refrendando el compromiso del Ayuntamiento de concluir la obra y entregarla en las próximas semanas.

Cecilia Patrón recordó que la atención a las familias comenzó desde el primer momento de la emergencia con la entrega de despensas, ropa, colchonetas, artículos básicos y diversos apoyos sociales.

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Además de labores de limpieza de predios, retiro de escombros, acompañamiento permanente, instalación de mesas para reposición de documentos oficiales, bazar de ropa y gestiones para recuperar actas de nacimiento, CURP e identificaciones oficiales.

Justicia social

Estas acciones forman parte de una política municipal permanente que prioriza la justicia social, brindando oportunidades a quienes más lo necesitan para que ninguna familia enfrente sola situaciones de vulnerabilidad.

A la fecha, el Ayuntamiento de Mérida suma 1 mil 033 acciones de vivienda concluidas y mantiene 16 acciones más en proceso, mediante la construcción de baños, cocinas, dormitorios, pisos y techos firmes, fortaleciendo el acceso de las familias a una cas digna y segura.

“Seguiremos trabajando para que cada familia tenga la certeza de que cuenta con un gobierno que cuida, resuelve y acompaña. En Mérida siempre habrá una mano tendida para quien más lo necesite, porque cuando trabajamos unidos, siempre es posible volver a empezar”, concluyó la alcaldesa.

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