Hallan un cuerpo sin vida en la carretera federal 307 de Quintana Roo

El reporte del cuerpo sin vida de una persona tirada en un zona de descanso de la carretera federal 307 vino a movilizar a los cuerpos policíacos, de investigacion y castrense.

La Fiscalía General del Estado inició diligencias necesarias para el levantamiento del cadáver.

Los hechos se registraron la mañana de este viernes a la altura del kilómetro 185+800 de la cartera Federal 307 Reforma Agraria Puerto Juárez tramo Felipe Carrillo Puerto-Tulum luego del entronque de la comunidad de chumpom fue localizado el cuerpo sin vida de una persona precisamente a la altura de la zona de descanso.

Al lugar se trasladaron elementos de la Guardia Nacional división caminos elementos de la Policía Municipal y estatal así como elementos de la policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado quienes ya se encuentran en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

En el lugar ha trascendido infortunado fue dejado por persona desconocidas en el lugar y más tarde un usuario de la carretera federal que se percató de los hechos alertó a las autoridades para que se trasladaran al lugar donde se encontraba el cuerpo sin vida de una persona al parecer del sexo masculino

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y las posibles causas de la muerte ya que las autoridades se encuentran realizando las diligencias correspondientes y más tarde hacer el levantamiento del cuerpo por parte de peritos del Servicio Médico Forense para que luego sea trasladado a las instalaciones de esta dependencia para que realizar la necropsia de ley y se conozca la causa real del fallecimiento