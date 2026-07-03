Plan Michoacán suma obras carreteras, agua, apoyo al campo y justicia para el pueblo purépecha

El Gobierno federal presentó avances del Plan Michoacán en infraestructura carretera, agua, agricultura, desarrollo económico y acciones del Plan de Justicia del Pueblo Purépecha, durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Morelia.

La mandataria señaló que esta visita tiene como eje principal el seguimiento al Plan de Justicia del Pueblo Purépecha, además de la entrega de apoyos sociales y la supervisión de proyectos para fortalecer la paz y el desarrollo en la entidad.

¿Qué obras carreteras contempla el Plan Michoacán?

Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó avances en autopistas estratégicas para la conectividad del estado.

Entre las obras destacan Pátzcuaro-Uruapan, ya en operación; Zitácuaro-Maravatío, con 68 por ciento de avance; Uruapan-Nueva Italia, con 26 por ciento; y Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, con 6 por ciento.

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También inició formalmente el ramal de acceso a Uruapan, mientras que la autopista Uruapan-Zamora arrancará a finales de julio. En conservación carretera, la inversión será de 3 mil 900 millones de pesos para atender más de 600 kilómetros.

¿Qué acciones hay para agua y saneamiento?

Conagua informó que se trabaja en el saneamiento del lago de Pátzcuaro mediante la intervención de ocho plantas de tratamiento y la construcción de colectores para eliminar descargas directas.

El proyecto permitirá pasar de 80 a 280 litros por segundo de agua tratada. Además, se avanza en la tecnificación del campo en Morelia-Queréndaro, donde ya concluyeron trabajos en mil 300 hectáreas para recuperar 3.6 millones de metros cúbicos de agua.

¿Qué apoyos recibe el campo michoacano?

La Secretaría de Agricultura reportó apoyos para más de 166 mil productoras y productores, con una inversión superior a mil 627 millones de pesos.

Los programas incluyen Producción para el Bienestar, fertilizantes gratuitos, Bienpesca, apoyos a caña de azúcar y Sembrando Vida, que atiende a más de 20 mil personas beneficiarias en el estado.

#MañaneraDelPueblo | Jesus Antonio Esteva Medinca, titular de la @SICTmx, presentó el esquema general y los avances de la la Inversión Mixta en 6 autopistas contempladas en el #PlanMichoacán, las cuales suman una inversión total de 43,916 mdp.



➡️ 1. Pátzcuaro - Uruapan:

◾… pic.twitter.com/eE9mRH9Ein — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 3, 2026

¿Qué avances hay en economía y Plan de Justicia Purépecha?

Economía destacó la indicación geográfica del aguacate, que protege el proceso productivo y da valor agregado a más de 40 mil productores. También reportó 14 mil 700 mipymes digitalizadas y avances para iniciar en agosto las obras del Polo de Desarrollo en el Parque Industrial Bajío.

En el Plan de Justicia Purépecha se reportaron avances en salud, seguridad, caminos artesanales, turismo comunitario, estufas eficientes, centros para mujeres, créditos a artesanas, casas de lengua indígena y redes de memoria histórica.

Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal continuará visitando Michoacán para avanzar en paz, justicia y bienestar para sus comunidades.

IO