Concacaf rechaza el plan de Infantino para el Mundial de FIFA tras amenaza de boicot de la UEFA

La Concacaf, organismo rector del fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, rechazó este jueves el plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas de capital privado, sumándose así a la postura firme de las naciones europeas.

La confederación -integrada por 41 asociaciones miembro- celebró una reunión de emergencia tras darse a conocer que la UEFA acordó boicotear el Mundial y otras competencias de la FIFA en protesta por la propuesta de Infantino.

“Durante la reunión, los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de un debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos de gobernanza competentes de la FIFA”, señaló la Concacaf mediante un comunicado.

“Asimismo, se cuestionó la necesidad de recurrir a inversiones de capital privado para financiar los programas —nuevos y existentes— de FIFA Forward, tras la Copa Mundial más rentable de la historia”, añadió el organismo.

La Concacaf rechaza la iniciativa de Infantino para el próximo Mundial. / Foto;: AFP

¿En qué consiste el polémico plan de la FIFA?

El pasado martes, Infantino anunció su propuesta para vender una participación minoritaria significativa dentro de una nueva entidad comercial destinada a gestionar los principales torneos, como las Copas del Mundo y el Mundial de Clubes.

La operación: La FIFA rescindiría sus operaciones comerciales en un acuerdo valorado en 20,000 millones de dólares , cediendo el 20% a inversores privados.

La FIFA rescindiría sus operaciones comerciales en un acuerdo valorado en , cediendo el a inversores privados. El vehículo financiero: El proyecto estaría respaldado por Thrive Eternal, un fondo de inversión con sede en Nueva York creado por Joshua Kushner —hermano de Jared Kushner, yerno del expresidente estadounidense Donald Trump—. Infantino ha mantenido estrechos vínculos con la familia Kushner desde el primer mandato de Trump.

Exigen transparencia y gobernanza

Ante este panorama, la Concacaf subrayó que “la discusión reforzó la necesidad de una mayor transparencia y de una gobernanza adecuada”. Como medida inmediata, instruyó a sus representantes ante el Consejo de la FIFA para que exijan a Infantino garantizar que cualquier proyecto siga de forma estricta los canales institucionales.

“La Concacaf reafirma que el futuro del fútbol —y su activo más valioso— debe permanecer en manos de la familia del fútbol”, concluyó la confederación.