Josué Zepeda recibe apoyo de Canelo Álvarez tras pedir ayuda para viajar al Mundial de Boxeo Sub-19

El sueño de Josué Zepeda de competir con la Selección Mexicana en el Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19 recibió un impulso inesperado. Luego de pedir ayuda en redes sociales para reunir los recursos necesarios para viajar a Montenegro, el joven boxeador encontró el respaldo de Saúl 'Canelo' Álvarez, quien se comprometió a apoyarlo económicamente.

El pugilista originario de Baja California explicó mediante un video que había sido convocado por tercera ocasión para representar a México en un campeonato internacional. Sin embargo, señaló que debía cubrir por cuenta propia los gastos de traslado, hospedaje y participación, por lo que necesitaba reunir aproximadamente 80 mil pesos antes del 28 de agosto.

La publicación rápidamente se viralizó y llegó hasta Canelo Álvarez, quien respondió directamente al mensaje del joven deportista. El campeón mexicano le aseguró que su equipo se comunicaría con él para brindarle el apoyo necesario y le deseó éxito en la justa internacional.

Con este respaldo, Josué Zepeda podrá enfocarse en su preparación para competir en la división de peso ligero durante el Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19, que se celebrará del 14 al 28 de octubre en Budva, Montenegro, donde buscará subir al podio representando a México.

Un video cambió todo.



Josué “El Piwi” Zepeda necesitaba apoyo para representar a México en la Copa Mundial de Boxeo en Montenegro. Su publicación se volvió viral… hasta llegar a Saúl “Canelo” Álvarez, cuyo equipo ya lo contactó.#Canelo #Boxeo pic.twitter.com/JrTz7vvzIV — Alberto Elenes Periodista (@alelenesnews) July 30, 2026

La historia también despertó la solidaridad de otras figuras del entretenimiento. El actor Jaime Camil, así como los cantantes Luis Ángel "El Flaco" y Gabito Ballesteros, manifestaron públicamente su intención de sumarse a la causa y respaldar al joven pugilista en este importante reto deportivo.

Tras recibir el apoyo de Canelo Álvarez y de cientos de personas en redes sociales, Josué Zepeda compartió un emotivo mensaje de agradecimiento. El boxeador reconoció que aún le cuesta creer la respuesta que obtuvo y aseguró que este respaldo representa una motivación extra para dar lo mejor de sí y poner en alto el nombre de México en el escenario internacional.