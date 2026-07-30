Frente Frío y tormenta negra se aproximan a México: ¿cuándo azotan, dónde y qué efectos dejarán?

Las condiciones climáticas en el país seguirán dando sorpresas y poniendo a la población en una encrucijada cada vez que se preparen para salir, pues ha sido tan cambiante el clima que es una misión logística completa decidir qué utilizar y con qué salir preparado.

Sombrilla, puede ser para el sol o la lluvia, suéter, shorts o pantalones, rompevientos y botas, o sandalias con un atuendo fresco para no derretirse en el intento, son algunas de las múltiples opciones que se pueden utilizar sin tener la certeza de lo que pasará.

Esta vez, la sorpresa del pronóstico del tiempo es un frente frío fuera de temporada que entrará al territorio nacional, por lo que las temperaturas pueden registrar un descenso importante y las lluvias se incrementarán en la mayor parte del país.

¿Qué es una tormenta negra y por qué se relaciona con el nuevo frente frío?

Cabe destacar que este término no es oficial, ni forma parte del lenguaje utilizado en la meteorología. Se conoce o utiliza para referirse a las condiciones climáticas que provocan el cielo se oscurezca profundamente, con nubes densas que provocan lluvias muy fuertes o torrenciales.

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¿Qué estados serán azotados por el nuevo frente frío en México?

Principalmente, los estados que se encuentran en la zona norte de la República, como son Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En estas entidades se pueden presentar lluvias torrenciales y caída de granizo en algunas zonas.

¿Cuándo impacta el frente frío en México y cuáles serán los efectos?

"La aproximación de un frente frío a la frontera norte de México, un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, ocasionarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste del país", explica el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico de 72 a 96 horas, del sábado 1 al lunes 3 de agosto.

En contraste, el SMN dio a conocer que una nueva onda tropical se aproximará y se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones. Ante estos pronósticos, se espera que se registren precipitaciones en la mayor parte del país.